Tutti amiamo fare shopping ma, spesso e volentieri, dobbiamo fare i conti con le nostre disponibilità economiche. Non è facile bilanciare il budget con qualità e quantità ma, con i nostri consigli, siamo certi che riuscirete in questa “impresa”.

Per prima cosa dobbiamo considerare i punti a favore dello shopping in rete, cioè la possibilità di confrontare prezzi comodamente da casa, così come l’opportunità di leggere le recensioni, comunicare con il rivenditore e, magari, beneficiare di sconti e promozioni.

Un modo molto efficace per spendere meno è quello di fare ricorso ai buoni, ai voucher e ai codici sconto. Come molti sanno, infatti, esistono siti web che permettono di accedere a tutte le promozioni in corso e, quindi, di beneficiare di prezzi ribassati su tutte le categorie merceologiche in vendita online. Per esempio puoi passare da Topnegozi per la ricerca dei codici sconto e iniziare subito a fare shopping in modo più intelligente e redditizio. In questa guida, per l’appunto, spiegheremo come fare.

Ci vuole sempre un budget

Vogliamo rinnovare l’armadio? Oppure abbiamo bisogno di riassortire la casa con degli accessori più nuovi? A prescindere da ciò che intendiamo acquistare dobbiamo sempre prima fissare un budget massimo che siamo disposti a spendere e ipotizzare il livello di qualità che ci aspettiamo di ottenere.

Per avere un top di gamma, chiaramente, ci vorrà un budget più sostanzioso anche se, spesso e volentieri, con codici sconto e promozioni è possibile spendere molto meno di quanto previsto.

Ciò che conta è fissare un tetto di spesa, in modo tale da far quadrare i conti e bilanciare il costo del prodotto con la qualità complessiva promessa. Fare acquisti “convenienti”, quindi, non significa individuare sempre e solo il prezzo più basso ma, bensì, spendere meglio.

Prima confronta, poi compra: non farti prendere dalla FOMO

Prima di cliccare sul tasto "Acquista ora", prendiamoci del tempo per confrontare prezzi e prodotti. La FOMO, o "Fear of Missing Out", (paura di perdere l’occasione) può spingerci a fare acquisti impulsivi e poco “ragionati”, per timore che il prodotto o la promozione possano esaurire.

Prima di ogni acquisto è bene leggere recensioni, paragonare i prezzi e, soprattutto, aver compreso quali siano le effettive caratteristiche del prodotto a cui siamo interessati.

La maggior parte delle piattaforme di shopping online, non a caso, permette di filtrare i risultati in base a prezzo, colore, dimensione, prestazioni e così via... Questi filtri sono utilissimi per confrontare i prezzi e la qualità dei prodotti a cui siamo interessati e, quindi, ad individuare l’opzione più adatta a noi.

Coupon e codici sconto sono la stessa cosa? Un chiarimento

Coupon e codici sconto sono spesso intesi come sinonimi ma, in realtà, c’è una sottile differenza che li distingue.

I coupon sono consistono in offerte accessibili a tutti i clienti e non richiedono l’inserimento di un codice sul carrello ma, semplicemente, il rispetto di determinate condizioni. Per esempio offrono sconti a partire dal superamento di una soglia minima di spesa o per l’acquisto di più pezzi dello stesso prodotto o marchio.

Diversamente i codici sconto, così come suggerisce il nome, sono un insieme di numeri e lettere che va riportato sulla barra apposita del negozio online, solitamente al momento del checkout. Il codice sconto è abbinato ad una percentuale, cioè a quanto effettivamente viene scalato dal carrello: inserendolo sul sito web e cliccando invio, quindi, vedremo il prezzo dei nostri acquisti immediatamente decurtato.

Usa "bene" i tuoi codici sconto: leggi sempre le condizioni

I codici sconto possono essere un ottimo strumento per risparmiare ma bisogna saperli utilizzare. Prima di applicarne uno è importante leggere sempre attentamente le condizioni proposte e le modalità con cui beneficiare della riduzione di prezzo.

Per questo consigliamo di verificare la data di scadenza, il valore dello sconto e le categorie di prodotti a cui si applica. I codici sconto possono variare anche in base al rivenditore e al prodotto e, soprattutto, hanno una scadenza temporale.

Ci sono altre possibilità di sconto? Eccole qua!

Oltre ai codici sconto e ai coupon, esistono altre opportunità di risparmio online che vale la pena esplorare. Alcuni rivenditori, infatti, offrono programmi fedeltà, cashback e carte per accumulare punti.

Partecipare a questi programmi può offrire tanti vantaggi a lungo termine perché permette di ricevere sconti personalizzati e cumulare benefit da riutilizzare per i prossimi acquisti.

Chiaramente ci son anche gli “eventi di shopping” da prendere in considerazione, tipo il Black Friday, il Cyber Monday e le vendite stagionali. In queste occasioni moltissimi prodotti tecnologici vengono messi in vendita a prezzi stracciati, soprattutto in prossimità delle release dei modelli più recenti.

Infine consigliamo di iscriversi sempre alle newsletter, un modo ideale per rimanere sempre aggiornati sulle promozioni in corso e per ricevere sconti personalizzati in occasione ad esempio, delle principali festività o del nostro compleanno.

