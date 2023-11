“Insieme contro la violenza” è l’evento organizzato nel fine settimana dell’11 e 12 novembre, dal Centro Commerciale I Fenicotteri, uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood. in collaborazione con il Centro Addestramento Soft Control del Maestro Francesco Pandolfi.

Il progetto si inserisce nel mese dedicato alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e ha come obiettivo quello da dar voce a tutte le donne colpite da questo importante problema sociale, che troppo spesso, arricchisce la cronaca nera.

La centralità della persona si percepisce tramite tutti i progetti portati avanti dai Centri Commerciali di Nhood, che porta da sempre avanti progetti dove il benessere dell’individuo è il punto cardine. Un’iniziativa, che vede Nhood in prima linea nel divulgare sull’isola, questo forte messaggio di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

L’evento è così articolato: Sabato 11 novembre dalle 17:00 alle 19:30, si svolgerà un Corso di Difesa Personale gratuito per le prime 40 donne che daranno l’adesione al numero 3381930001, verrà inoltre rilasciato un Attestato di Partecipazione che verrà consegnato domenica 12 novembre.

Domenica 12 novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00: Corso di Portamento tenuto da Francesca Maroni Patron del Concorso Internazionale di bellezza e potenzialità La Perla d’Italia; mentre alle ore 17:30 si svolgerà il casting del Concorso Internazionale di bellezza e potenzialità La Perla d’Italia, con sfilata, lettura di poesie contro la violenza sulle donne e tanta musica. Componenti della giuria: Valeria Satta, Assessore Regionale all’agricoltura, Antonella Scarfò, Consigliere Comunale del Comune di Cagliari, Sabrina Meloni, tecnico turistico e docente, Luciana Ledda, interprete Lis, Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei Centri Nhood in Sardegna.

Testimonial dell’evento saranno Dalia Kaddari, atleta rappresentante le Fiamme Oro della Polizia di Stato nell’atletica e Viktoryia Shablova, ex campionessa del mondo di paracanoa.

“Un motivo in più per recarsi al Centro Commerciale I Fenicotteri, da sempre attento al benessere sociale dell’individuo e dell’intera comunità; con iniziative come questa vogliamo supportare e creare dei rapporti stabili nel territorio e portare avanti un messaggio forte e chiaro di sensibilizzazione” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

Per maggiori informazioni e programma dettagliato: www.centroifenicotteri.it/

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del settore immobiliare con soluzioni che aiutano i proprietari di immobili, pubblici e privati, così come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit.

