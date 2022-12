《L'intelligenza non consiste soltanto nella conoscenza ma anche nella capacità di applicare la conoscenza alla pratica》

Antioco Curreli fece suo il pensiero di Aristotele quando iniziò l’attività di costruttore edile nel lontano 1947, dopo una lunga esperienza nelle migliori imprese del territorio isolano. Lasciandosi guidare da questo input fondò la propria Ditta Individuale, con l’intento di costruire e ristrutturare, grazie alla conoscenza attenta e rigorosa dei materiali e della loro efficienza in cantiere.

La storia

Le mutevoli competenze maturate e l'innata capacità di adattamento contribuirono alla crescita dell'azienda in ogni sua fase, sino a farne punto di riferimento per tutta la Sardegna. La terra di origine del fondatore fu, infatti, banco di prova e conferma per la rinomata impresa di costruzioni in numerosi progetti di rifacimento degli edifici danneggiati dalla guerra, come la Chiesa di San Saturnino, la Torre dell’Elefante, alcuni palazzi storici e Piazza di San Cosimo. Durante il trentennio Sessanta, Settanta, Ottanta, la Ditta consolida la propria posizione nel mercato in evoluzione grazie all'esperienza acquisita nel tempo e alle capacità imprenditoriali del suo fondatore. In questo clima di forte crescita, il geometra Antioco Curreli, in unione con i figli Paolo e Bernardo, crea la società Impresa Costruzioni Curreli dal 1947 srl. I nuovi progetti si rivolgono alla costruzione di edifici residenziale dislocati in tutta la provincia di Cagliari: soprattutto nelle zone di Bonaria, Sant’Avendrace, Monteurpinu, Pirri e Poetto. A partire dagli anni Novanta l’impresa concentra la sua attenzione a ristrutturazioni per privati e appalti pubblici, specializzandosi nella realizzazione di prodotti differenziati, come i Centri Commerciali.

L'ICG oggi

Nel 2022 la compagine sociale dell'impresa prevede l'ingresso di Cristiano Baldrighi e nuovi soci, che, insieme a Paolo Curreli, danno nuova vita al volto della società. Si comincia da un nuovo nome: ICG, Innova Costruzioni generali dal 1947. Un logo essenziale e, al contempo, dalla tempra evidentemente rinnovatrice che spicca il volo verso il futuro e iniziative sempre più stimolanti.

"L'esperienza nei cantieri è fondamentale per dare continuità alla qualità e attenzione nei lavori e, soprattutto, trasformare questo bagaglio nell'innovazione, nell'uso di materiali green, meno impattante e più performante rendendo più celere il raggiungimento degli obiettivi" - riferisce con orgoglio il rinnovatore della società ICG, Cristiano Baldrighi. Ecco che lo spirito di innovazione conquista idee, percezioni e progetti ponendosi sul mercato con una stimolante mentalità di immensa determinazione. Ecco che si perfezionano i lavori pubblici e privati, mutando la struttura e offrendo alla clientela quell'impronta professionale di alta qualità a un prezzo concorrenziale riconoscibile in ogni scelta, quotazione e risultato finale. Oggi, la gestione operativa e organizzativa dei cantieri è demandata al Geometra Paolo Curreli che si divide tra ufficio e cantiere per poter mantenere sempre uno sguardo completo sulle attività.

Innova Costruzioni Generali dal 1947 srl è una realtà in ascesa che vanta: importanti traguardi aziendali, una squadra affiatata e capace di lavorare con tempistiche di organizzazione e consegna ridotte, pronta a soddisfare le molteplici esigenze di un mercato in continuo cambiamento.

"Nulla è lasciato al caso e anche nei preventivi ci si confronta con il cliente per creare qualcosa su misura, artigianale come un pezzo unico, per raggiungere il miglior risultato possibile" - afferma Cristiano Baldrighi - che si sofferma anche sulla nascita di connessioni e di fiducia che si sviluppa con la dedizione al lavoro e alla passione. In quest'ottica il passaparola e l'estrema stima maturata con l'esperienza permette all'azienda di raccogliere e soddisfare più sfide, animando canali anche riservati di commissione, progettazione e realizzazione.

I servizi

Innova Costruzioni Generali dal 1947 si propone a progetti più diversi. La chiave residenziale punta a creare dei prodotti di pregio, appartamenti e case vacanze di stile e modernità di design e di selezione di materiali sempre più leggeri e rispondenti alla visione green e alla massima performance raggiungibile. La linea commerciale segue un preciso percorso volto alla progettazione di ambienti estrosi, funzionali e dalla giusta efficienza a favore del commercio e del settore dell'ospitalità. Il terzo ramo, la ristrutturazione, vuole puntare al recupero di residenze dall'antico valore per dare nuovo respiro al fascino senza tempo e rendere uniche le abitazioni dal prezioso potenziale e dall'irripetibile storia. Ecco che ancora una volta lo spirito di rinnovamento si traduce in una essenza all'avanguardia.

"I cantieri aperti sono molteplici e con l'entusiasmo e l'attenta professionalità che ci contraddistinguono miriamo a offrire la migliore attività ponendoci sempre al massimo degli intenti senza mai ledere o sottrarre valore ai servizi" - evidenzia Cristiano Baldrighi che ha preso in mano le radici dell'azienda dei suoi nonni donandole nuova linfa. L'impulso a fare bene e a crescere nel doppio binario domanda e offerta, si rintraccia anche nei rapporti instaurati con terzi esterni al circuito edilizio, i quali in veste di promotori di nuovi lavori di intervento collaborano con Icg ampliando e la rosa di attività. In questo modo, in effetti, Icg offre un ulteriore servizio, in espansione, di valutazione e progettualità su segnalazione di lavori da parte di attori terzi, instaurando una collaborazione che si può configurare nel breve e nel lungo periodo. Il nuovo sito web www.innovacostruzionigenerali.it apre a maggiori sinergie e collaborazioni, ogni informazione è di facile reperibilità e ogni progetto e iniziativa ha la giusta collocazione anche nello scenario online in piena sintonia con le ambiziose richieste del mercato affamato di potenzialità e sfide. Reperibilità e visibilità anche nelle declinazioni social che consentono passi moderni verso una rapida rintracciabilità e in continuo aggiornamento.

