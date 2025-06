L'appuntamento è per domani alle 20.30 in Piazza Brigata Sassari dove si terrà un sit in di protesta e una fiaccolata per le vittime civili di Gaza organizzati dal Comitato contro tutte le guerre. Un'iniziativa per sensibilizzare le coscienze su quanto accade a Gaza.

"Invitiamo tutta la popolazione di Dolianova a partecipare - scrive il Comitato - non si può stare in silenzio ed essere complici di ciò che sta accadendo in Palestina. Serve un'assunzione di responsabilità da parte di tutti".

