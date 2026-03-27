La primavera apre le porte agli eventi, alle feste e ai regali.

Compleanni e occasioni speciali si susseguono nella dolce stagione occupando fine settimana e pomeriggi soleggiati tenendoci impegnati nella ricerca del regalo perfetto. Il dubbio più comune però è sempre lo stesso: “E se non piacesse? E se non fosse l’ideale per lui/lei? E se non dovesse essere il suo genere?”

Non è difficile sbagliare il regalo quando non si hanno idee.

Possiamo trovarci di fronte ad un vero e proprio dubbio amletico. Ma tranquillo, esistono dei criteri tali per cui si può scegliere senza cadere in errore.

Perché scegliere un gioiello è più difficile di quanto sembri

Di fronte alla scelta di un gioiello, incorrere in errori è davvero molto semplice. Prezioso, elegante, importante, ma è proprio in questi casi che spesso si sbaglia. È per questo che bisogna fare attenzione e valutare in maniera attenta soprattutto quando non si conoscono troppo bene i gusti della persona interessata.

I gioielli sono accessori davvero personali con un forte impatto estetico e i gusti variano da persona in persona. C’è chi ama quelli più appariscenti, chi preferisce quelli minimal, ci sono gioielli che possono essere indossati ogni giorno e altri che richiedono invece occasioni speciali.

A questo si somma il grosso valore simbolico che essi racchiudono.

Scegliere qualcosa di estremamente specifico, può essere rischioso. Anche se si segue una tendenza, una moda, rischiamo che il regalo non rispecchi in questo caso chi lo riceve. Allo stesso tempo se ci lasciamo guidare solo dal prezzo ignorando gli altri fattori come i gusti personali, rischiamo non solo di spendere tanto ma di acquistare qualcosa di totalmente distante dalla persona interessata.

Non bisogna infatti, durante la scelta, ignorare le abitudini del “festeggiato”. Se vuoi andare sul sicuro, esistono alcune idee sempre valide che funzionano.

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Gli errori da evitare se non si conoscono i gusti

Bastano poche semplici indicazioni per evitare gli errori più comuni durante la scelta di un gioiello.

1) È importante non scegliere gioielli troppo appariscenti.

Gioielli vistosi possono essere in questo caso rischiosi. Possono piacere ma solo a chi ama farsi notare.

2) Linee troppo di tendenza che a lungo andare possono stancare.

Seguire la moda può essere un rischio. Si potrebbe cavalcare l’onda ma il trend potrebbe svanire velocemente.

3) Evitiamo gioielli che necessitano di misure.

Gli anelli, ad esempio, sono i regali più desiderati ma anche i più difficili a causa delle taglie. Se non si conosce la misura, meglio optare per qualcosa di flessibile come bracciali e collane regolabili.

4) Materiali incerti. Facciamo attenzione anche al materiale e alla qualità: molto spesso alcuni metalli provocano allergie

5) Regali impersonali, quelli che non hanno un particolare significato.

Non regaliamo gioielli tanto per. Il regalo non deve essere solo bello ma deve avere un significato. Il vero valore è quello. Cerchiamo qualcosa che trasmetta emozione, sentimento.

Come scegliere il gioiello perfetto

Trovare il regalo a prova di errore diventa sempre più complicato. Anche in questo caso è importante seguire qualche piccolo consiglio, promemoria per scegliere in modo corretto.

Bisogna innanzitutto puntare su un design minimal, un gioiello delicato è sempre ideale. Allo stesso tempo, per andare sul sicuro è importante scegliere simbologie universali come: un cuore, un punto luce, l’infinito. Elementi che rappresentano nel mondo dei gioielli un vero e proprio evergreen.

Se siamo indecisi sulla scelta dei materiali, optiamo per quelli classici come l’oro e l’argento e scegliamo gioielli che non siano troppo strutturati.

Qualcosa di versatile e indossabile ogni giorno è la scelta migliore.

Infine: non esageriamo con le grandezze. Un regalo piccolo ma significativo è sempre la scelta giusta e quella più apprezzata.

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