Capodanno a Cagliari

Il 31 dicembre si avvicina: è tempo di organizzare la serata più spumeggiante dell'anno insieme agli amici con una cena indimenticabile.

Obicà Mozzarella Bar, nella Food Hall di Rinascente Cagliari Via Roma, è la location ideale per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo all’insegna dell'eccellenza italiana, con una suggestiva vista sul porto della città.

Per l'occasione, Obicà ha creato una speciale serata con le migliori specialità gastronomiche della tradizione italiana e musica di accompagnamento.



Il menù Obicà di Capodanno

Nella proposta per la sera del 31 dicembre 2023, il ristorante Obicà Mozzarella Bar racconta la qualità degli ingredienti attraverso prelibate sfumature di colori e di sapori.



L’esperienza inizia con la Degustazione Mozzarella Bar, antipasto ideale per la condivisione, che comprende le Mozzarelle di Bufala Campana DOP Classica e Affumicata, accompagnate da una selezione di pregiati salumi e da altre specialità Obicà, come il Crostino con Pacchetelle di Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP e Origano Fresco, l'Hummus di Barbabietola e la Focaccia Origano con Sale di Trapani.



A seguire, due Primi: i Ravioli Freschi ripieni di Patate e Pecorino Romano, serviti con Pacchetelle di Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, Tarallo Sbriciolato, Origano Fresco, e i Tagliolini con Gamberi e Calamaretti, Salsa Bisque, Pomodori Datterini, Prezzemolo.

Le portate successive sono due Secondi di mare: il Polpo Grigliato con Gazpacho Italiano, Burratina Pugliese e Zucchine marinate, e il Filetto di Salmone con Cavolo Viola e Crema di Cavolo Nero e Patate.



Per concludere in dolcezza, ecco il Tortino di Panettone con Cuore di Mascarpone e Gocce di Cioccolato.

A mezzanotte, una deliziosa parentesi food per iniziare con gusto il nuovo anno: le Lenticchie con Olio Aromatizzato al Timo, servite con Calice di Prosecco per l’immancabile brindisi con i propri amici.

Il party da Obicà Mozzarella Bar

Al termine della cena, nell’ampia location panoramica inizia il vero e proprio party per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, sulle note di un DJ set dal sound contemporaneo, accompagnato dai cocktail classici italiani e dalla selezione di cocktail originali, oltre a una vasta scelta di bottiglie delle migliori etichette italiane.

Il menù Obicà di Capodanno ha un prezzo a persona di 80 euro, compresi acqua e caffè: per maggiori informazioni e prenotazioni, potete chiamare il numero 070 3328478 o scrivere a cagliari@obica.com.



Domenica 31 dicembre, Obicà Mozzarella Bar vi aspetta per un’indimenticabile serata per dare il benvenuto al 2024!



Obicà Mozzarella Bar

Food Hall 6° Piano – Rinascente Cagliari Via Roma

Tel. 070 3328478 - cagliari@obica.com

