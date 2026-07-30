Esiste un’idea di viaggio che non si misura nei canoni del lusso ostentato, ma nella capacità di restituire al tempo il suo ritmo naturale. Nel cuore della Sardegna occidentale, distante dai flussi del turismo di massa e immersa nella piana del Campidano, sorge Ros’e Mari Green Home Hotel.

Più che un semplice complesso ricettivo, la struttura rappresenta un progetto di recupero territoriale in cui il concetto di ospitalità si intreccia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio. Attraversare la soglia di Ros’e Mari significa entrare in uno spazio dove il verde non costituisce un semplice elemento decorativo, ma rappresenta l'architettura stessa del progetto. In un contesto in cui la sostenibilità rischia talvolta di ridursi a un’etichetta formale, questo resort botanico propone un modello capace di integrare comfort moderno e tutela del patrimonio naturale.

Il principale elemento distintivo della struttura risiede nel suo contesto paesaggistico. Nata dalla riconversione di uno storico vivaio e di un complesso di serre, la tenuta è inserita all'interno di un vasto parco botanico curato nei dettagli. I visitatori hanno la possibilità di passeggiare tra specie esotiche, piante della macchia mediterranea e strutture serricole riadattate, in un percorso che offre un riparo naturale e silenzioso. La vegetazione non fa da semplice sfondo, ma è la componente centrale dell'intera esperienza.

Il ristorante interno costituisce un altro snodo fondamentale del complesso. La proposta gastronomica si basa su un modello di approvvigionamento a filiera corta, con ingredienti provenienti in larga misura dall'orto della tenuta e da selezionati produttori del territorio oristanese. Le ricette della tradizione sarda vengono riproposte attraverso una chiave di lettura contemporanea, attenta alla stagionalità delle materie prime. Dalla prima colazione alla cena, l'offerta punta alla valorizzazione dei prodotti locali.

Le camere e gli spazi comuni riflettono una scelta stilistica essenziale e rigorosa. Gli arredi privilegiano i materiali naturali come il legno, la pietra e i tessuti grezzi, in sintonia con il paesaggio circostante. Gli ambienti sono progettati per favorire la luminosità naturale e l'isolamento acustico, secondo un'impostazione stilistica sobria applicata all'accoglienza rurale. Situata a breve distanza dal capoluogo oristanese, la struttura gode di una posizione funzionale per l'esplorazione della costa centro-occidentale dell'Isola. Dalla tenuta è infatti possibile raggiungere in breve tempo i litorali quarzosi della Penisola del Sinis, come Is Arutas e Mari Ermi, insieme al sito archeologico di Tharros e ai centri dell'interno, per poi fare ritorno nella quiete della campagna.

In definitiva, Ros’e Mari Green Home Hotel risponde alla crescente domanda di un turismo incentrato sulla decongestione e sul contatto con la natura. Nella piana dell'Oristanese, la struttura offre un'interpretazione dell'ospitalità fondata sulla lentezza, sulla riscoperta dei ritmi rurali e sul recupero della memoria botanica del luogo.

Informazione promozionale a cura di Ros’e Mari

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