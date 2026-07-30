Il Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una «serie di duri» attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente.

L'esercito statunitense ha «colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime».

«Questi attacchi – ha scritto il Centcom in una dichiarazione su X - sono stati progettati per ridurre ulteriormente le minacce che l'Iran e i suoi alleati rappresentano per le forze statunitensi, la navigazione commerciale e gli stati vicini del Golfo». Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari Usa sull'Iraq.

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