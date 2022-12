Sabato e domenica a Marrubiu ci sarà la rievocazione del Natale ambientato nella Marrubiu degli anni Venti. Un evento organizzato da Amministrazione Comunale, Pro Loco, Istituzioni locali, cittadini, attività produttive e associazioni che ti porterà a fare uno straordinario viaggio nel tempo, attraverso figuranti, ricette riscoperte e mestieri della vita quotidiana di un secolo fa'.

La solita sagra? Assolutamente no ! Si preannuncia come un'esperienza mai vissuta prima

Info su: www.paschixeddamarrubiesa.it

PROGRAMMA:

16 Dicembre

Ore 10.30, Palazzo comunale (antico), Piazza Roma: consegna de su Bandu a su bandidori da parte del Sindaco.

Ore 10.45: Su Bandu.

Ore 11.00: Su Bandu nelle principali piazze del paese (Piazza Salvietti, Piazza San Giuseppe, Piazza Italia).

17 Dicembre (Via A. Diaz - Via Vittorio Veneto - Via Piave)

Dalle 16.00, inizio attività tradizionali e laboratoriali nelle tappe: Panificazione, cucina, lavorazione dolci e formaggio, tessitura, cucito, ricamo, arte dell’intreccio e del legno, metallurgia, lavori domestici, agricoltura e allevamento.

Dalle 16.30: DEGUSTAZIONE PRESSO I PUNTI RISTORO.

Ore 17.00: Consegna de Su Bandu al banditore da parte del Sindaco e sua declamazione.

Ore 17.30: giochi tradizionali presso Sa ia de is Giogus.

Ore 18.00: Visita guidata presso le tappe del presepe, partenza dagli infopoint A e B.

Ore 18.45: Balli sardi in Sa Pratza de is Ballus con accompagnamento di un organettista.

Ore 20.00: Conclusione attività.

18 Dicembre (Via A. Diaz - Via Vittorio Veneto - Via Piave)

Dalle 10.00, inizio attività tradizionali e laboratoriali nelle tappe: Panificazione, cucina, lavorazione dolci e formaggio, tessitura, cucito, ricamo, arte dell’intreccio e del legno, metallurgia, lavori domestici, agricoltura e allevamento.

Ore 11.00: Su Bandu.

Dalle 11.30: Visita guidata presso le tappe del presepe e ballo sardo itinerante, laboratorio dei giochi tradizionali presso Sa Ia de Is Giogus.

Dalle 12.30: PRANZO E DEGUSTAZIONE PRESSO I PUNTI RISTORO.

Ore 16.00: Su Bandu.

Ore 16.30: Visita guidata presso le tappe del presepe, laboratorio dei giochi antichi tradizionali, coro Sa Cadra ‘e Ucca in Sa Pratza de is Pompianus.

Ore 17.00: Ballo sardo in Sa Pratza de is Ballus.

Ore 17.30: Su Bandu de sa nascita, coro Sa Cadra ‘e Ucca in Sa Pratza de is Pompianus.

Ore 18.00: Partenza di Giuseppe da Sa Domu de Giuseppi verso Sa Domu de Maria.

Ore 18.30: Partenza di Giuseppe e Maria da Sa Domu de Maria.

Ore 19.00: Arrivo a Sa Stalla de Giuseppi e de Maria, nascita del bambinello, accompagnamento musicale organettista della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”.

Ore 19.15: Arrivo de Is Tres Meris alla stalla e dono dei tre principali prodotti dell’economia marrubiese.

Ore 19.45: Balli sardi.

Ore 21.00: Conclusione attività.

