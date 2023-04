Gaxa, il principale fornitore di energia in Sardegna, ha lanciato il 1° aprile la sua nuova iniz iativa GasXTe per accompagnare i cittadini sardi verso il gas in rete. Una soluzione comoda, sicura e conveniente per cucinare, riscaldare l’acqua sanitaria e la propria casa.

GasXTe: fino a 1500 euro sui costi per l’impianto a gas

Con questa iniziativa, per chi attiva la fornitura gas entro il 31 dicembre 2023, Gaxa paga al posto del cliente fino a 1500 euro di costi (iva inclusa) per la realizzazione dell’impianto, dalla rete cittadina fino a casa propria, offrendo così un servizio senza pensieri, completamente intermediato dall’azienda sarda grazie alla propria rete di tecnici convenzionati. Sono esclusi dall’iniziativa soltanto gli eventuali costi relativi all’hardware, quali caldaie, piano cottura e termosifoni.

Una soluzione completa e chiavi in mano

Gaxa si farà carico della procedura completa, garantendo una soluzione chiavi in mano: un tecnico specializzato Gaxa si occuperà della realizzazione dell’impianto interno, mentre il Distributore Locale eseguirà i lavori esterni di allaccio alla rete. Per beneficiare del programma, basterà sottoscrivere il contratto attraverso i canali disponibili, attivare la fornitura e terminare i lavori entro il 31 dicembre 2023.

Gaxa supporta il cambiamento energetico in Sardegna

La promozione copre tutte le aree servite da Gaxa, che attualmente fornisce energia elettrica su tutta l’isola e gas in rete ad oltre 45 mila clienti in oltre 80 Comuni della Sardegna, offrendo alle famiglie sarde il metano e, nei 4 principali capoluoghi (Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari) altri gas in rete. Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa GasXTe, è possibile visitare il sito gaxaenergia.it o recarsi in uno dei numerosi store dell’azienda.

Gaxa dimostra ancora una volta una costante attenzione alle esigenze dei sardi, proponendo soluzioni personalizzate e convenienti puntando alla crescita e allo sviluppo energetico della Regione.

