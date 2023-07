Gaxa, il principale fornitore di gas e luce in Sardegna, offre il metano e altri gas in rete in oltre 80 Comuni del territorio sardo e, in seguito all’acquisizione della società Janagas dello scorso 30 giugno, ha esteso la propria attività di vendita sui Comuni di Olbia, Terralba, Arbus, Santadi, Buddusò, Sedilo, Mandas, Siurgus Donigala, Genoni, Budoni, Simala e Valledoria, diventando fornitore di ulteriori 11.000 sardi serviti con GPL in rete.

Quali sono i Comuni interessati?

Secondo il piano comunicato dal distributore locale Medea, entro novembre 2023 la rete di distribuzione del gas di questi Comuni sarà convertita dal GPL al metano, dando la possibilità a più di 35.000 famiglie di scegliere il metano e risparmiare fino al 30% di spese rispetto al GPL in rete.

Come si passa al metano?

Passare al metano sarà semplice e veloce. Per i clienti che usufruiscono del GPL in rete, basterà sottoscrivere il nuovo contratto di fornitura Gaxa e procedere al semplice adeguamento dell’impianto interno, con l’aiuto di un tecnico convenzionato. I cittadini che non usufruiscono ancora del gas in rete dovranno richiedere l’allacciamento, sottoscrivere il contratto scegliendo per cosa utilizzare il gas naturale (cottura, riscaldamento e/o acqua calda), e realizzare l’impianto a metano con l’aiuto di un tecnico.

Affidando i lavori all’operatore tecnico convenzionato con Gaxa, le spese di realizzazione o adeguamento dell’impianto saranno a carico di Gaxa fino ad un massimo di 500 euro, IVA inclusa.

L’offerta di Gaxa

Il metano in Sardegna è una realtà ormai consolidata – ha commentato l’Amministratrice Delegata di Gaxa, Emanuela Gatteschi – e siamo per questo molto orgogliosi di poter garantire ai cittadini e imprese un servizio in grado di garantire continuità della fornitura e un significativo risparmio in bolletta, oltre a importanti benefici sul piano ambientale”. Per conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa, puoi consultare il sito web www.gaxaenergia.it, recarti in un punto vendita Gaxa e/o contattare il numero verde gratuito 800 050 010.





