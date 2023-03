Azienda che opera nel mercato siderurgico Sardo, ricerca una figura commerciale ed un data analyst per lo stabilimento di Sestu.

L’azienda, che attualmente occupa più di 40 addetti nei due stabilimenti isolani, è oggi alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico.

Figura commerciale: Il Candidato o la candidata dovranno avere buone capacità relazionale e comunicative al fine di sviluppare ed allargare le prospettive commerciali dell’azienda. Il candidato/a deve essere in possesso di un titolo di studio di scuola superiore, deve avere una buona conoscenza dei software Office. Si considera titolo preferenziale avere avuto precedenti esperienze nel settore commerciale. Inquadramento come da contratto nazionale settore terziario.

Data analyst: la candidata o il candidato dovranno analizzare le reportistiche dei vari settori aziendali al fine di supportare gli uffici preposti allo svolgimento delle proprie mansioni. La candidata/o deve essere in possesso di una laurea in disciplina economica o ingegneria gestionale. Inquadramento come da contratto nazionale settore terziario.

Per presentare la propria candidatura inviare il Curriculum Vitae a magazzino@fadda.net

