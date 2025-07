Partirà da Olbia il Festival Bernardo De Muro. Appuntamento il 24 luglio sul suggestivo sagrato della Basilica di San Simplicio con Francesco De Muro: il celebre tenore sarà protagonista di un recital d’eccezione accompagnato dal grande maestro James Vaughan, figura storica del Teatro alla Scala.

Un evento nell’evento dell’edizione 2025, che proseguirà fino al 19 agosto attraversando la Gallura con un programma di altissimo profilo, e nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Illustrata oggi a Olbia, la nuova stagione della manifestazione nata in onore di uno dei più grandi tenori italiani del Novecento, Bernardo De Muro, di cui si celebrerà il prossimo anno il 70esimo anniversario della morte, porterà in Sardegna due Golden Globe come Michele Placido e Giancarlo Giannini e i premi Oscar Nicola Piovani e Anthony LaMolinara. Ma anche Peppe Servillo. E non solo.

Intanto, il 27 luglio, nel Parco della Pineta a Laconi, Arzachena, salirà sul palco Nicola Piovani, autore delle musiche de “La vita è bella”, insieme al flautista Massimo Mercelli e all’Orchestra Vittorio Calamani, formazione sinfonica under 35 tra le più promettenti d’Europa. Il 30 luglio a Nuchis sarà invece la volta di Peppe Servillo, con Ilaria Pilar Patassini e Cristiano Califano, per una serata sospesa tra canzone d’autore, poesia e racconto. Il 31 luglio, nella spettacolare Piazza Novecentenario di Castelsardo, si esibiranno Francesco Nicolosi e il Kalòs Saxophone Quartet, con un programma che fonde repertorio romantico e contemporaneità.

Il 1° agosto, nel borgo marinaro di Porto Raphael, la compagnia Trinidad Flamenca accenderà la notte con uno spettacolo che unisce musica, danza e fuoco. Il 4 agosto, l’area archeologica del Nuraghe Albucciu ad Arzachena ospiterà Giancarlo Giannini e la Marco Zurzolo Band, in un intreccio di parola e jazz; nella stessa data, il Quartetto Saverio Mercadante sarà a Viddalba con un omaggio alle colonne sonore del cinema italiano, replicato il 5 agosto ad Aglientu, nella piazza Rena Majore.

Seguirà il 6 lo spettacolo con Michele Placido, di scena nell’Anfiteatro di Tempio Pausania. Il 10 agosto, la Crazy Ramblers Hot Jazz Orchestra porterà lo swing nel meraviglioso Giardino dei Sogni di Porto Raphael, dunque il 19 agosto alle 21.30 in Piazza San Pantaleo arriverà Anthony LaMolinara, affiancato dalla violinista Ester Abrami, star internazionale dalla comunicazione potente.

Alla presentazione, con l’assessora al Turismo e allo Sport del Comune di Tempio Pausania Elizabeth Vargiu, l’assessora al Turismo di Aglientu Francesca Addis e Benedetto Fois della Camera di Commercio, erano presenti il sindaco di Olbia Settimio Nizzi, che ha rimarcato l’importanza del Festival per l’elevato profilo degli artisti coinvolti e la valorizzazione della Gallura, e la sua vice nonché assessora alla Cultura e all’Istruzione Sabrina Serra, che ha affermato: “Per la prima volta il Festival Bernardo De Muro arriva a Olbia e lo fa con due eventi straordinari: il grande concerto del tenore numero uno al mondo, Francesco Demuro, sul sagrato della Basilica di San Simplicio, e lo spettacolo tra musica ed effetti speciali di Anthony LaMolinara a San Pantaleo. È un momento storico per la nostra città: valorizziamo le nostre radici culturali e rendiamo omaggio a uno dei più grandi tenori sardi portando l’eccellenza della lirica e dell’arte contemporanea nei luoghi simbolo della nostra identità”.

