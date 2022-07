Enel X Way Italia e Confartigianato Sardegna hanno lavorato congiuntamente per sostenere le PMI interessate a aderire al bando della regione Sardegna, avente ad oggetto azioni di supporto per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica accessibili al pubblico, attraverso offerte e attività di supporto dedicate.

Il bando prevede il finanziamento fino al 75% dei costi necessari alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettriche veloci, fino a un massimo di 30.000 euro per ogni proposta ammissibile. Le IdR dovranno essere accessibili al pubblico h24 e localizzate lungo le principali reti di collegamento della Sardegna o nelle zone industriali. Il bando è accessibile, fino ad esaurimento fondi, fino alle 14:00 del prossimo 30 settembre.

Tra le diverse modalità di partecipazione al bando, le PMI potranno scegliere di diventare partner di Enel X Way Italia aderendo all’offerta Recharge Partner. La soluzione proposta include la fornitura dell’Infrastruttura di Ricarica JuicePump 75 kW Trio con servizio d’installazione, gestione e manutenzione inclusa a carico di Enel X Way Italia. Il partner riceverà una percentuale sui ricavi proveniente dai servizi di ricarica erogati dall’infrastruttura, sulla base di una revenue share fissa. Confartigianato supporterà il partner con gli adempimenti amministrativi agevolando nella presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di fondi della Regione.

Il modello proposto porta con sé molteplici benefici per i soggetti coinvolti, per le persone e per il territorio:

- Le PMI che abbracciano la mobilità elettrica arricchiscono la propria offerta dando un imprinting votato alla sostenibilità e alla modernità.

- I clienti di Enel X Way e di altri provider, raggiungi con gli accordi di interoperabilità, avranno maggiori opzioni presso cui ricaricare il proprio veicolo.

- Il territorio vedrà crescere una rete infrastrutturale attraverso la contribuzione di più soggetti che insieme favoriranno un ecosistema elettrificato, sostenibile, silenzioso, pulito.

Per aderire all'iniziativa è possibile chiamare il numero 342.0971643 e parlare con un operatore di Confartigianato Sardegna, oppure si può mandare una mail all'indirizzo: progettopmisardegna@enel.com o si può consultare il bando della regione a questo link

© Riproduzione riservata