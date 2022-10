Il 6 ottobre l’inaugurazione del point, seguita da un job day il 7, dedicato alla ricerca di consulenti commerciali e muratori con almeno un anno di esperienza in cantiere.

EdiliziAcrobatica S.p.A. azienda leader in Europa nei lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, inaugura il prossimo 6 ottobre il nuovo point di Cagliari, in via Baccaredda 98.

Da tempo presente sull’isola, l’azienda occupa oggi 15 persone a Cagliari corso con l’obiettivo di inserire altre 10 risorse tra commerciali e operatori, entro un anno.

“Abbiamo scelto di aprire un nuovo point a Cagliari - ha commentato Claudio Messina, Responsabile Tecnico di EdiliziAcrobatica - in seguito alle numerose richieste che ci sono pervenute e alle quali volevamo dare una risposta più tempestiva possibile. La nostra tecnica, assolutamente non invasiva, ci consente infatti di lavorare in sospensione e intervenire su palazzi e monumenti lasciandoli sempre perfettamente agibili e fruibili alle persone.”

EdiliziAcrobatica è un gruppo internazionale in forte espansione, attivo oltre che in Italia anche in Francia, Spagna e Principato di Monaco.

Oggi conta più di 1600 persone, più di 110 aree di intervento in Europa e una rete di oltre 10.000 clienti.

Il segreto della sua crescita risiede sicuramente nella grande attenzione alle persone: EA, infatti, dedica loro corsi di formazione una volta al mese e prevede piani di crescita e premi di produzione per coloro che si distinguono nel proprio percorso.

