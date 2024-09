Immergersi nella vita di due incantevoli borghi dell’isola, confrontarsi con la gente del posto, partecipare attivamente alle attività quotidiane, da quelle artigianali a quelle enogastronomiche, ma anche contribuire a creare quel particolare clima di calore e socialità.

Tutto questo potrai viverlo a Tuili e Genuri, caratteristici paesi agropastorali ubicati ai piedi dell’altopiano della Giara, che ospiteranno il 5 ed il 6 ottobre l’evento “Sardinia Experiences, Antichi Saperi e Sapori”. Qui troverai un ricco calendario di iniziative che ti coinvolgeranno in maniera attiva, facendoti rivivere direttamente gli antichi saperi e sapori del territorio.

In che modo? Il 5 ottobre scoprirai il fascino di Tuili. Percorrerai il suo centro storico curato in ogni aspetto, e caratterizzato da abitazioni tipicamente contadine in ''ladiri'', mattoni di fango e paglia, con le bellissime ''lollas''. Tra le sue attrattive si annovera la chiesa di S. Andrea apostolo che custodisce dal 1800 l'imponente Retablo del Maestro di Castelsardo, opera considerata tra le massime espressioni artistiche del Rinascimento in Sardegna, realizzato tra il 1489 ed il 1500. Potrai perderti tra i due eleganti edifici neoclassici di villa Pitzalis e villa Asquer: quest’ultima ospita infatti i musei dell'olivo e dell'olio e quello degli strumenti musicali sardi, con un posto di riguardo riservato alle launeddas.

Il tour proseguirà con un trekking sull’altopiano della Giara dove poter visitare il giardino botanico Morisia e godere dell’emozione di osservare da vicino i cavallini selvatici al pascolo.



Vuoi vivere una fantastica avventura ed essere tu il protagonista? Allora questa è l’occasione giusta, dove spaziare tra le numerose attività pratiche di tipo esperienziale. Attraverso un laboratorio musicale apprenderai alcune tecniche volte alla costruzione delle famose “launeddas” ed entusiasmarti nell’ imparare a suonarle. Potrai dilettarti nella preparazione del pane tipico di Tuili “Su pani arrubiu” e cuocerlo nel forno di Comunità del centro del paese. Parteciperai ai laboratori gastronomici dedicati all’antico sorbetto al limone “Sa Carapigna” e al dolce alle mandorle e miele “Su Turroni”.



Per il 6 ottobre a Genuri, piccolo paese del centro della Marmilla noto per i suoi molteplici ulivi plurisecolari ed i ruderi di nuraghi, tra i quali quello di S. Marco, sono in programma attività legate soprattutto alla produttività e alla tradizione gastronomica. Grazie all’ausilio di esperti operatori imparerai l’antica tecnica della bacchiatura degli ulivi e della raccolta delle olive. Potrai cimentarti nella preparazione dell’impasto, realizzazione della forma con scalpello e cottura de “su Coccoi Pintau”, del formaggio e dei gnocchetti sardi.

Le due giornate si concluderanno con le curiose esperienze de “la cena ed il pranzo in famiglia”: insieme si consumerà ciò che è stato prodotto durante i laboratori, insieme ad altre pietanze locali a base di prodotti a km 0.

E tu cosa aspetti?

Vivi la tua esperienza da vero protagonista!





Tutte le informazioni sull’evento, sulle singole iniziative, sui luoghi da visitare e dove soggiornare, sono reperibili sul sito sardiniaexperiences.org



Per ulteriori informazioni: 328-33.45.102

Manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Glearte, e promossa della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e dai Comuni di Tuili e Genuri.

© Riproduzione riservata