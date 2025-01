Anche quest’anno il digital marketing si conferma uno strumento indispensabile per il settore alberghiero, grazie alle soluzioni innovative per incrementare la visibilità, raggiungere nuovi segmenti di clientela e fidelizzare gli ospiti.

Gli hotel e le strutture ricettive, infatti, possono oggi sfruttare le strategie digitali per migliorare le proprie performance, aumentare le prenotazioni dirette e ridurre la dipendenza dalle agenzie di viaggio online (OTA).

A tale proposito, qui di seguito, analizziamo i principali vantaggi e le opportunità offerte dal digital marketing per il turismo. E se cerchi soluzioni specifiche per questo settore, scopri i servizi dell'agenzia di marketing per hotel Fuori Stagione e seleziona quelli più in linea per le tue esigenze.

Vantaggi del digital marketing per il settore alberghiero

Una buona strategia di digital marketing consente alle strutture alberghiere di posizionarsi in modo competitivo sul mercato. Tra i principali vantaggi troviamo l’aumento della visibilità online, dal momento che permette agli hotel di essere facilmente trovati dai potenziali ospiti che cercano proposte sul web.

Al tempo stesso, il web e gli investimenti in marketing permettono di risparmiare energie per convogliarle solamente presso utenti realmente spendenti. Questo, nel marketing, è noto come pubblico target ed è il risultato di analisi e studi. Ad esempio, è possibile personalizzare le offerte per coppie, famiglie o viaggiatori d’affari, massimizzando il ritorno sugli investimenti pubblicitari.

Ma non è tutto. Grazie al Digital Marketing chi opera nel turismo può agire per incrementare le prenotazioni dirette, quindi ridurre la dipendenza dalle OTA (piattaforme di disintermediazione).

Infine incide sul miglioramento della reputazione online; recensioni e feedback degli ospiti svolgono un ruolo cruciale nel settore alberghiero. Quindi attraverso una gestione attenta della reputazione online, è possibile valorizzare le recensioni positive e affrontare con professionalità eventuali critiche.

Le strategie principali del digital marketing per il turismo

Per sfruttare appieno le opportunità del marketing digitale, bisogna adottare strategie calibrate sulle specifiche esigenze dell’organizzazione da promuovere. In particolare, se ci riferiamo alla SEO per hotel, occorrerà valutare le parole chiave rilevanti, mentre per i social sarà necessario trovare la giusta chiave di comunicazione.

Ci sono poi le altre possibilità, tipo l’Influencer marketing, grazie al quale è possibile instaurare collaborazioni con influencer del settore per amplificare la visibilità della struttura o migliorarne la percezione. Oppure ci sono le campagne di email marketing, cioè l’invio di comunicazioni personalizzate per mantenere il contatto con i clienti passati e incentivare nuove prenotazioni.

Per finire, ci sono gli strumenti digitali per l’automazione. Per migliorare l’efficienza operativa, molte strutture ricettive adottano strumenti tecnologici come i Channel Manager, i Property Management System (PMS) e i Booking Engine. Questi strumenti aiutano a gestire le prenotazioni, sincronizzare i calendari e ottimizzare i prezzi.

Le strutture alberghiere, in conclusione, possono raggiungere sempre nuovi segmenti di clientela e fidelizzare gli ospiti esistenti attraverso il marketing online: la digitalizzazione, quindi, non è solo un’opportunità per crescere, ma anche una necessità per rispondere alle aspettative dei consumatori, sempre più orientati verso l’uso dei servizi digitali.

© Riproduzione riservata