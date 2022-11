L'antica sede del Municipio di Cagliari ospita, sino al 26 febbraio 2023, oltre 200 opere originali in un viaggio tra fantasia e realtà nell'arte di Hugo Pratt e di uno dei personaggi del fumetto più amati, nato dal suo genio: Corto Maltese.

Dopo il grande successo di Genova, Corto Maltese, il marinaio romantico, continua la navigazione nel Mediterraneo. Ecco un'esposizione animata da: vele, mari, orizzonti misteriosi tra disegni, acquerelli, tavole rare e l’originale multivisione.

Una mostra organizzata dalla sinergia di molteplici istituzioni: Comune di Cagliari–Assessorato Cultura e Spettacolo–Musei Civici di Cagliari, in collaborazione con CMS Cultura, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione della Marina Militare.

La mission Hugo Pratt con la sua vita avventurosa disegnò il suo iconico personaggio come un giramondo, ispirando ancora oggi intere generazioni e viaggiando tra tematiche immortali: la scoperta di sè, l'esplorazione di luoghi lontani, l'incontro con nuove culture, la libertà vissuta come il movimento delle onde. Corto Maltese fece la sua prima apparizione nelle edicole italiane tra le pagine della rivista Sgt. Kirk, nel lontano 1967 dando inizio al mito senza fine della perfetta graphic novel.

La mostra propone ai suoi visitatori un percorso nel Novecento, seguendo la rotta immaginaria verso i mari del Sud, passando per l’Africa, fino alla frontiera nord-americana. Ecco che Corto l'avventuriero si immerge in imprese tumultuose, incontra ribelli, donne seducenti, attraversa deserti africani e praterie americane. In quest'ottica, a Palazzo di Città si percorrono vari settori espositivi, come: I Mari del Sud, sezione concentrata sui viaggi per mare dell’avventuriero, la zona dedicata all’Africa, dove Hugo Pratt trascorse la sua adolescenza arrivando in Abissinia a soli dieci anni. E ancora si ammirano gli acquarelli di Pratt che omaggiano il fascinoso mondo delle donne dotate di forte personalità.

L'esposizione cagliaritana Corto Maltese – Verso nuove rotte regala al pubblico appassionato dell'intramontabile lupo di mare un labirinto di immagini, colori e opere nei quali ritrovare vecchi compagni di avventura, incontrare temerarie compagne e spietati rivoluzionari, nel segno del suo autore Hugo Pratt.

Appassionati e non, grazie alla mostra Corto Maltese – Verso nuove rotte si tufferanno nel mare infinito di Pratt che con la sua china consacrò quel viandante che tutti, ancora oggi, vorremmo incontrare in giro per il mondo.

