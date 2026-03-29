Climatizzatori silenziosi: cosa valutare per la camera da letto

Quando le temperature salgono, dormire diventa un vero incubo.

Molto spesso infatti, il caldo compromette l’intero sonno, impedisce il riposo, e provoca continui risvegli.

È per questo che molte più persone scelgono di installare nelle proprie abitazioni, nello specifico nella camera da letto, condizionatori.

Non sempre però questa può essere la soluzione giusta.

Un condizionatore non garantisce sempre il comfort desiderato. Molto spesso può rappresentare un elemento di disturbo. Seppur silenzioso infatti, di notte il suo rumore può risultare fastidioso, soprattutto nelle ore più silenziose.

Per questo motivo infatti oggi i climatizzatori sono diventati sempre più silenziosi e progettati in modo da unire tecnologia e benessere.



Il rumore fa bene, basta non esagerare

Scegliere un climatizzatore per la zona notte è fondamentale.

La rumorosità è un aspetto importante da considerare durante l’acquisto e l’installazione. Difatti un climatizzatore particolarmente rumoroso può risultare davvero insopportabile all’orecchio umano, soprattutto di notte. Esistono infatti diversi tipi di condizionatori silenziosi e quasi impercettibili e sono quelli che vanno dai 20-30 Decibel fino a quelli di ultima generazione che invece sono addirittura <20db. Se non sai quale scegliere, scopri su Clima Tuo l’intera selezione, e ricorda che molti climatizzatori non utilizzano la specifica dei decibel, ma - al contrario - semplificano indicando nelle impostazioni le modalità: minimo/massimo e modalità notturna. In questo modo puoi scegliere con semplicità quello che fa per te.

Modalità di installazione per ridurre il rumore

Una volta scelto il migliore climatizzatore, quello che si adatta al meglio alla quadratura del tuo ambiente e soprattutto si adatta alle tue richieste, è importante capire come e dove posizionarlo. Anche questo è fondamentale per garantire il tuo riposo notturno. Un climatizzatore silenzioso può risultare comunque fastidioso se installato male.

Ci sono infatti poche piccole regole che garantiscono un’ottima installazione. Innanzitutto non deve mai essere posizionato sopra la testata del letto, e questa non è solo una questione di rumore, ma di comfort complessivo durante il sonno.

Potrebbe sembrare comodo ma è una delle scelte peggiori perché il flusso d’aria sarebbe diretto sul corpo. L’aria infatti sarebbe proiettata sulla testa, sul collo e sulle spalle, e sappiamo che questo non è proprio il meglio per la nostra salute.

La vicinanza con la testa, inoltre, anche con i piccoli suoni, non è consigliabile. Le vibrazioni potrebbero risultare fastidiose, senza considerare che il corpo durante la notte è molto più sensibile e il getto diretto dell’aria può disturbare i cicli del sonno.

È preferibile infatti, installarlo sulle pareti laterali in modo da avere una distribuzione equilibrata dell’aria. Il nostro corpo, in questo modo, percepirebbe aria indiretta. L’aria si diffonderà in maniera uniforme all’interno della stanza, con una migliore circolazione e una minore percezione del rumore.

Ci sono ancora pochi piccoli consigli da seguire per migliorare il sonno quando si lascia il condizionatore acceso: sicuramente orientare le alette verso l’alto o parallele al soffitto, e impostarle sempre in modalità sleep.

La grandezza del condizionatore è importantissima e va valutata in base a quella dell’ambiente. Un climatizzatore troppo grande o troppo piccolo lavora male, fa molto più rumore ed è peggiore nell’efficienza. Il rumore non è solo aria ma anche vibrazioni. Se installato su pareti sottili senza le giuste staffe di montaggio, con l’uso di dispositivi antivibranti, non c’è il giusto supporto e isolamento.

Manutenzione e cura

La qualità del tuo sonno dipende davvero da tante piccole attenzioni, quelle che apparentemente possono sembrare superficiali.

Anche la manutenzione del condizionatore ne riduce il rumore, lo sapevi?

Un filtro sporco e le ventole sporche innanzitutto peggiorano l’efficienza del dispositivo affaticando non solo il condizionatore ma rilasciando un’aria che non è ottimale. Inoltre la cattiva manutenzione aumenta esponenzialmente il rumore.

Prenditi cura dei condizionatori, dei tuoi ambienti e della tua salute.

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