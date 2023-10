Stiamo per affrontare il temuto cambio di stagione autunnale, un evento annuale che talvolta può metterci un po' in crisi. Tuttavia, se guardiamo a questo momento da una prospettiva diversa, potrebbe rivelarsi non solo un compito più semplice di quanto pensiamo, ma anche un'opportunità per riorganizzare la nostra casa, riscoprire abiti dimenticati nel cassetto e riciclare o regalare capi che non utilizziamo più. Nel nuovo volantino CFadda trovi tante offerte che ti faranno considerare il cambio di armadio non solo come un'azione di pulizia domestica, ma anche come un modo per rinnovare il nostro spazio e rinfrescare la mente.

Non dovremmo lasciarci scoraggiare dai tempi necessari per ottenere un buon risultato, basta seguire questi semplici consigli e il cambio armadio sarà veloce ed efficace.

Svuotare l'armadio e i cassetti: Inizia rimuovendo tutto dall'armadio e dai cassetti.

Raggruppare per tipologia: Organizza i tuoi capi per tipo (scarpe, vestiti, borse, accessori). Questo ti permetterà di creare un ordine visivo che semplificherà il passo successivo. Impilare i capi della stessa tipologia rende più facile evitare il caos di pile di abiti stropicciati.

Selezionare (riporre, regalare, vendere e forse): Fai una selezione dei tuoi capi, decidendo cosa conservare, cosa regalare, cosa vendere e cosa potrebbe essere opzionale. Il decluttering, ovvero l'eliminazione del superfluo, è una filosofia perfetta per il cambio di stagione. Cerca di non lasciarti influenzare dai sentimenti e, se hai capi a cui sei particolarmente legato, mettili da parte in una scatola separata.

Riporre i capi in scatole e/o armadi secondari: Utilizza scatole e armadi secondari per riporre i capi selezionati. Scegli scatole di diverse dimensioni e, se possibile, di colori diversi in modo da poter facilmente identificare dove sono situati i tuoi jeans, i tuoi costumi da bagno, e così via.

Questi sono i nostri consigli per organizzare il cambio di stagione, accompagnati da una serie di offerte su articoli utili per ottimizzare gli spazi, semplificare il lavoro e mantenere l'ordine nell'armadio e nei cassetti. Sfoglia qui il volantino di ottobre, scade il 22.10.

