Un piccolo gesto che si trasforma in un grande risultato di solidarietà. Si è conclusa con successo la raccolta fondi promossa da CFadda a sostegno delle attività di ricerca e sensibilizzazione sull’endometriosi, una patologia ancora oggi poco conosciuta ma con un impatto significativo sulla qualità della vita di molte donne. L’iniziativa si è svolta dal 26 gennaio al 7 febbraio 2026 in tutti i punti vendita CFadda, coinvolgendo attivamente clienti e territorio in un’azione concreta di partecipazione e supporto.

Durante questo periodo, i clienti hanno potuto contribuire in modo semplice e volontario aggiungendo una donazione di 1 euro alla cassa al momento dell’acquisto, trasformando un gesto quotidiano in un aiuto tangibile. Una modalità immediata e accessibile che ha permesso a un ampio numero di persone di aderire all’iniziativa, dimostrando come anche un contributo minimo, se condiviso, possa generare un impatto rilevante. Grazie alla partecipazione e alla sensibilità dimostrata dalla comunità, la campagna ha permesso di raccogliere complessivamente 7.649 euro, risultato che conferma l’attenzione del territorio verso temi legati alla salute e alla ricerca.

La cifra raccolta sarà destinata al Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Cagliari, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e ricerca sull’endometriosi coordinate dal Prof. Stefano Angioni, con il supporto del Rotary Club Cagliari Nord rappresentato da Claudia Rabellino. Un lavoro sinergico tra realtà diverse che, a vario titolo, operano per aumentare la conoscenza della patologia e migliorare i percorsi di diagnosi e cura.

Le risorse contribuiranno in particolare all’acquisto di un ecografo per il Centro Endometriosi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, uno strumento fondamentale per potenziare le capacità diagnostiche e migliorare l’assistenza alle pazienti, favorendo interventi più tempestivi ed efficaci. Il potenziamento della strumentazione rappresenta un passaggio concreto nel rafforzamento dei servizi dedicati, con ricadute dirette sulla qualità delle cure e sulla possibilità di individuare precocemente la patologia.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo perché ottenuto esclusivamente grazie alle donazioni volontarie dei clienti, che con tanti piccoli gesti hanno dimostrato grande attenzione e sensibilità verso una condizione che colpisce milioni di donne e che richiede un impegno costante in termini di informazione, prevenzione e ricerca. La partecipazione diffusa evidenzia come il coinvolgimento della comunità possa diventare un elemento determinante nel sostenere iniziative di utilità sociale.

La consegna dei fondi raccolti si è svolta nel mese dedicato alla sensibilizzazione sull’endometriosi, a testimonianza di un impegno condiviso tra CFadda, il mondo della ricerca e la comunità nel sostenere iniziative concrete a favore della salute e della conoscenza di questa patologia. Un passaggio simbolico che rafforza il valore della collaborazione tra soggetti diversi uniti da un obiettivo comune.

Da oltre 140 anni punto di riferimento in Sardegna nel settore del bricolage e del fai da te, CFadda continua così a confermare il proprio legame con il territorio e l’attenzione verso iniziative sociali e solidali, promuovendo progetti che coinvolgono direttamente la comunità e generano benefici concreti e duraturi per il contesto locale.

Informazione promozionale a cura di CFadda

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