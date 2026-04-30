Sassari, pubblicato il bando per mensa scolasticaInvestimento da oltre 14 milioni e mezzo di euro
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Pubblicato dal Comune il nuovo bando della mensa scolastica. In ballo cifre importanti perché si tratta di un investimento da 14 milioni e 592mila euro in quattro anni e che assicurerà 600mila pasti all’anno a 4mila persone, tra alunni, insegnanti e personale scolastico. La gara prevede alcune novità, come le prenotazioni informatizzate e i menù elaborati secondo le linee guida nutrizionali nazionali e regionali. Nelle voci dell’appalto, che inizierà appena concluso il precedente, in scadenza a luglio, sono comprese la preparazione dei pasti, il trasporto e la somministrazione nelle scuole indicate dal Comune. “L’obiettivo è quello di garantire un servizio efficiente, sostenibile, in linea con le più recenti normative nazionali e con i criteri ambientali minimi previsti per la ristorazione collettiva”, riferisce l’assessora alle Politiche educative, Nicoletta Puggioni. “Circa 4 mila persone, oltre 600 pasti all’anno all’insegna della sostenibilità e del coinvolgimento della filiera sarda”, sottolinea il sindaco, Giuseppe Mascia. “Sono numeri importanti, che confermano quanto la mensa scolastica sia un tassello fondamentale per garantire il diritto allo studio – conclude – e promuovere un’educazione alimentare basata su salute, sostenibilità e rispetto delle risorse”.