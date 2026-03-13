Arriva anche in Sardegna il fenomeno del soft clubbing, una tendenza nata nel Nord Europa e diventata virale sui social, che porta l’energia del DJ set in orari diurni e in luoghi non pensati per la discoteca.

A portarlo per la prima volta nel Sud Sardegna sono i Superanimatori, realtà attiva nel settore degli eventi e dell’intrattenimento. Domenica 15 marzo a Iglesias debutterà “Brunch Italiano”, appuntamento ospitato da Torteinmente – American Bakery in via Fadda 9.

Il soft clubbing propone un modo diverso di vivere la musica: non la notte in discoteca, ma la mattina, tra cornetti e cappuccini, in un’atmosfera conviviale e rilassata. Il DJ set sarà curato da Gianluca Romano, fondatore dei Superanimatori, accompagnato dal percussionista Marco Leo, per creare un’esperienza musicale elegante e coinvolgente.

L’evento segna anche l’inizio di una collaborazione tra Superanimatori e Torteinmente, due realtà del territorio che puntano a sviluppare nei prossimi mesi nuovi format di intrattenimento nel Sud Sardegna.

Informazione promozionale a cura di Superanimatori

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