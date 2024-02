Le bollette del gas sono sempre più salate, e per le famiglie è difficile affrontare i rigidi mesi invernali senza spendere tanto. Per ovviare a questa situazione, è possibile seguire qualche suggerimento per ottenere delle bollette più basse, anche se il consiglio principale è ridurre gli sprechi e adottare dei comportamenti consapevoli, non solo per il bene del portafoglio ma anche per quello dell’ambiente.

Trovare un’offerta giusta

Il primo suggerimento per risparmiare sulla bolletta è trovare l’offerta giusta, effettuando un confronto delle tariffe gas. È essenziale avere un’idea chiara della propria situazione, verificando il consumo medio di gas indicato in metri cubi sulla bolletta.

Inoltre, è opportuno valutare attentamente altri dettagli, come la scelta tra tariffe a prezzo fisso o variabile. La decisione di optare per una tariffa fissa offre stabilità nei costi mensili, le offerte a prezzo variabile, invece, riflettono le oscillazioni del mercato e possono essere più convenienti o più costose delle precedenti a seconda del periodo e dal tipo di indice stabilito dal fornitore. Per risparmiare ulteriormente, poi, è possibile optare per sconti o promozioni temporanee che molti fornitori concedono ai clienti per fidelizzarli.

Sostituire gli infissi

Un altro suggerimento per risparmiare sulla bolletta del gas è valutare la sostituzione degli infissi presenti in casa. Si tratta di un intervento che richiede un investimento iniziale ma che potrebbe rivelarsi conveniente nel tempo.

Infatti, gli infissi a risparmio energetico contribuiscono a mantenere una temperatura interna costante, un buon livello di isolamento e una riduzione degli spifferi. Inoltre, è bene sapere che la sostituzione degli infissi, assieme ad altri interventi finalizzati al miglioramento energetico, può aumentare il valore dell’abitazione, rendendola anche più sostenibile.

Fare attenzione alla caldaia

Per ridurre i costi delle bollette, è necessario gestire in maniera efficiente il riscaldamento, che spesso rappresenta una componente significativa delle spese relative al consumo di gas.

Un approccio consapevole consiste nel regolare la temperatura della caldaia a un livello medio, così da garantire che l’acqua sanitaria sia sempre alla temperatura giusta, non troppo calda. Questo accorgimento consente alla caldaia di operare con meno sforzo, riducendo il consumo di gas e, di conseguenza, i costi.

Inoltre, potrebbe essere utile considerare la sostituzione della caldaia vecchia con un modello a condensazione. Si tratta di una tipologia di caldaia molto efficiente, che non disperde il vapore acqueo originato dalla combustione. Essa è in grado di ridurre i consumi legati al riscaldamento, fornendo prestazioni ottimali anche con temperature impostate più basse.

Richiedere il bonus gas

Un ultimo consiglio per risparmiare sul gas è richiedere il cosiddetto bonus gas, ovvero un incentivo fino a 178 euro erogato dal Governo.

Nello specifico, si tratta di uno sconto del 15% sulla bolletta del gas, destinato a famiglie con un ISEE che rientra in una determinata soglia. Nello specifico, tali soglie sono 9.530 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e 20mila euro per i nuclei con 4 o più figli. Questo bonus, inoltre, è riconosciuto alle famiglie nelle quali almeno uno dei componenti utilizza apparecchi elettromedicali indispensabili per la sopravvivenza.

