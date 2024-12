Il Centro Studi Emilio Lussu è lieto di presentare “Aspettando Lussu”, un ricco programma di eventi che anticipa le celebrazioni del 50° anniversario dalla morte di Emilio Lussu, figura centrale nella storia italiana del XX secolo. Il percorso culturale e artistico si terrà dal 16 al 30 dicembre 2024, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria e l’eredità politica, letteraria e umana dello statista sardo.



Le attività prenderanno il via il 16 dicembre a Rivoli, presso il Circolo 4 Mori, con l’anteprima del film “Lussu. Il processo” di Gianluca Medas, alla presenza del regista e di Massimo Casula. Il giorno seguente, il 17 dicembre, il film sarà proiettato a Firenze, presso la Fondazione Circolo Rosselli. All’evento interverranno, oltre a Medas e Casula, Valdo Spini e Aldo Berlinguer.



Il 18 dicembre l’attenzione si sposterà a Cagliari, dove, al Teatro Adriano, verrà presentato il film “Lussu” di Fabio Segatori, con introduzione di Vito Biolchini e l’intervento di Gabriele Serra. Nella stessa sede, il 19 dicembre, si terrà un appuntamento dedicato al film “Uomini contro” di Francesco Rosi, introdotto da Antonello Zanda, con un ulteriore intervento di Gabriele Serra.



Le attività riprenderanno il 28 dicembre a Lipari, presso l’Auditorium Comunale, con un’altra proiezione del film “Lussu. Il processo”, accompagnata da un confronto tra Gianluca Medas e Massimo Casula. Il 27 dicembre, a Orani, il Teatro Comunale ospiterà una conferenza dal titolo “Lussu: Un uomo, un’epoca, una visione”, mentre la chiusura del programma avverrà a Cagliari, il 30 dicembre, alla Manifattura Tabacchi, con lo spettacolo teatrale “Fuga da Lipari”, scritto e diretto da Gianluca Medas.



Con “Aspettando Lussu”, il Centro Studi intende onorare il pensiero e i valori dello statista, portando al centro del dibattito temi come la giustizia sociale, la democrazia e l’amore per la Sardegna. Un invito aperto a tutti, per partecipare a questo viaggio nella memoria e nella cultura, anticipando il 2025, anno in cui si celebrerà il 50° anniversario dalla scomparsa di Emilio Lussu.



“Il 2025 è l’anno del cinquantesimo della scomparsa di Emilio Lussu, il grande politico e scrittore sardo – ha dichiarato Valdo Spini, presidente del comitato scientifico del Centro Studi Emilio Lussu-.

L’azione politica di Lussu è stata strettamente legata a quella di Carlo Rosselli. La sua biografia è per molti aspetti leggendaria.

L’avventurosa biografia di Lussu, valoroso capitano della Brigata Sassari della prima guerra mondiale, da subito antifascista e per questo confinato a Lipari da cui evase insieme a Carlo Rosselli con cui fondò a Parigi Giustizia e Libertà costituisce tutt’ora un grande motivo di interesse. Questo interesse è accresciuto dalla brillante opera di scrittore di Emilio Lussu che con libri come ‘Un anno su un altopiano’, ‘Marcia su Roma e dintorni’, ‘Diplomazia clandestina’, ha scritto memorabili pagine di alto valore letterario.

Molto importante è stata anche l’azione autonomistica di Lussu verso la sua regione della Sardegna della cui autonomia speciale fu uno dei protagonisti. “



le altre info le può trovare anche sul sito



https://centrostudiemiliolussu.it/

