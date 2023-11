Al Centro Commerciale Porte di Sassari gestito dalla società di servizi immobiliari Nhood arriva «Andiamo a nozze», l’evento lungo un fine settimana interamente dedicato agli sposi, con l’obiettivo di fornire qualche spunto e tante soluzioni ai visitatori in procinto di compiere il grande passo e sostenere i professionisti del settore e gli imprenditori del territorio.

L’evento, che coinvolgerà tutta la Galleria, sarà accompagnato da un grande allestimento distinto per settori, e non ne mancherà nessuno! Ci sarà uno spazio espositivo dedicato all’hair style, un altro all’estetica, e poi: beauty e make-up, bellezza dentale, un’area dedicata ai ristoranti e pasticcerie locali, uno spazio dedicato alla mise en place, uno spazio espositivo di fotografi, dj, media video grapher, diversi wedding planner, wedding flower, abiti da cerimonia e abiti sartoriali, noleggio auto, baloons art, intrattenimento per bambini. Contemporaneamente, magnifiche ragazze passeggeranno per la Galleria indossando splendidi abiti da sposa e verrà svolta una sfilata con la collezione dello stilista italo-francese Fabio Porliod.

Una due giorni di festa, per stare bene insieme, in linea con gli obiettivi che animano tutti i Centri gestiti da Nhood, operatore del retail real estate da sempre attento a creare luoghi in cui conoscenza, bellezza e momenti di piacevolezza si fondono, per allietare il fine settimana di tutti i cittadini.

Ospiti d’onore: Raffaello Tonon, Selvaggia Roma e l’hair style Luca Carta.

"Il fine settimana è il momento del relax e del tempo libero. Anche noi, come gestori, vogliamo dare far trascorrere un fine settimana di relax e piacevolezza. In tutti i nostri centri in Sardegna, noi di Nhood siamo ogni giorno in prima linea nell’animare i nostri spazi, veri “luoghi di vita”, in cui tutte e tutti si possano divertire e condividere un clima di felicità e benessere.” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali gestiti da Nhood in Sardegna, “Gallerie Sardegna” (Olbia Mare – Olbia, I Fenicotteri – Santa Gilla/Cagliari, Porte di Sassari – Sassari).

Per maggiori informazioni e programma dettagliato: https://www.portedisassari.it/

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del settore immobiliare con soluzioni che aiutano i proprietari di immobili, pubblici e privati, così come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

