Il Valutatore arriva a Cagliari: dopo Olbia apre il suo secondo Point in Sardegna, per mettere a disposizione il suo servizio di valutazione gratuita di auto usate e acquisto.

Il Valutatore è presente sul territorio italiano dal 2012 e conta 40 diverse sedi, di cui due in Sardegna, garantendo a chi vuole vendere la propria auto usata un servizio serio e affidabile. Spesso e volentieri, il processo di vendita della propria auto può risultare lungo e noioso, con la paura di ricevere valutazioni errate o addirittura di incorrere in fregature. Da oggi non è più così. Grazie all’innovativo servizio di valutazione online de Il Valutatore, vendere la propria auto sarà semplice e sicuro. Il nostro team di professionisti assicura valutazioni concrete, in linea con l’andamento del mercato e segue i propri clienti passo a passo nella vendita.

Ma come funziona?

Il Valutatore è il metodo più veloce e sicuro per valutare e vendere la propria auto usata in Sardegna!

Come fare?

Valutazione online

Iniziare il processo di vendita dell’auto usata è alla portata di tutti e lo si può fare direttamente da casa. E’ sufficiente visitare il nostro sito www.ilvalutatore.it e compilare il form, seguendo una procedura guidata, con i dati principali della vettura.

Quotazione dell’auto usata

Entro 2 ore lavorative il nostro team invierà una quotazione dell’automobile. I Professionisti de Il Valutatore sono esperti del settore automotive, e garantiscono una quotazione in linea con l’andamento del mercato.

Perizia tecnica

Se la quotazione ricevuta rispecchia le aspettative, lo step successivo è quello di fissare un appuntamento presso il Valutatore Point di Cagliari. Qui, un nostro tecnico formato effettuerà una perizia approfondita della vettura, per valutarne lo stato d’uso.

Vendita

Volendo, potrai concludere in giornata la vendita della tua auto usata. Il Valutatore si farà carico di pagare il passaggio di proprietà, azzerando di fatto la burocrazia e il pagamento è immediato.

Dove puoi trovarci

In Sardegna siamo presenti ad Olbia e a Cagliari, dove il nostro partner di fiducia è “Scamerauto”, in Strada Provinciale 8, Sestu. Qui potrai recarti per una perizia tecnica della vettura e per concludere la vendita.

La forza del Valutatore è quella di mettere a disposizione di ogni cliente l’esperienza e la professionalità di un team che opera all’interno del mercato automotive da oltre 40 anni, garantendo un servizio impeccabile e sempre a disposizione del cliente.

Tutto questo avviene grazie alla puntualità e all’impegno dei nostri professionisti.

Richiedere una valutazione online è semplicissimo e gratuito, richiede soli 60 secondi di tempo: visita il sito!

