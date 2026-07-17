Le alte temperature spingono il turismo: «Boom di partenze last minute per il mare della Sardegna»Il caldo torrido nelle grandi città sta facendo aumentare le partenze non programmate. L’Isola al top tra le mete più gettonate
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Caldo insopportabile nelle grandi città italiane? Tutti al mare in Sardegna.
Le temperature roventi e le ondate di calore che interessano l’Italia stanno infatti spingendo una parte crescente dei viaggiatori a decidere di concedersi vacanze non programmate e partenze last minute, con un’impennata delle richieste per le destinazioni balneari nazionali.
Lo rileva Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in vacanze di gruppo, che individua in Puglia, Sardegna e Sicilia le tre mete italiane maggiormente favorite dalle prenotazioni sotto data legate al caldo.
In pratica: il last minut diventa “meteorologico”. «Non siamo di fronte a un ritorno del vecchio last minute, quello di chi aspettava fino all’ultimo nella speranza di trovare il prezzo più basso. Sta emergendo – viene spiegato - un fenomeno diverso: persone che non avevano programmato una vacanza e che, davanti a giornate consecutive di caldo intenso, decidono improvvisamente di partire».
In testa come detto ci sono Puglia, Sardegna e Sicilia, «tre regioni che combinano offerta balneare, collegamenti e ampia capacità ricettiva».
«Il comportamento è quasi istantaneo: arriva il caldo, cresce il desiderio di lasciare la città e aumentano le ricerche per una partenza nei giorni immediatamente successivi. È una domanda diversa da quella pianificata mesi prima e molto più sensibile alle previsioni meteorologiche. Non si aspetta più l’ultimo momento per trovare l’affare: si parte all’ultimo momento perché il caldo fa scattare la decisione», osservano gli specialisti del tour operator.
(Unioneonline/l.f.)