"Nel luglio 1865, mentre l’isola di La Maddalena si prepara a celebrare la festa patronale, viene ritrovato il corpo impiccato di Gavina Madau, detta Iside, professione prostituta. Nelle stesse ore scompare misteriosamente Enea, il vetturino di una delle due carrozze pubbliche dell’isola. Ancora una volta il malinconico e disincantato maresciallo della stazione dei carabinieri reali, Bachisio Tanchis, insieme all’ex capitano della Marina inglese Daniel Roberts, dovrà scontrarsi con losche trame di paese e grandi intrighi nazionali". Una trama appassionante e tante pagine da sfogliare e vivere come un’avventura tra le bellezze dell’arcipelago di La Maddalena.

È il nuovo romanzo storico scritto da Gianluca Lioni, giornalista, professore a contratto all’Università Roma tre e componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Barumini Sistema Cultura.

Il giallo, ambientato a metà ottocento nell’isola a Nord Est della Sardegna, si intitola “Indagine nell’arcipelago” (Tre60 editore) e sarà presentato a Barumini venerdì 19 gennaio (dalle ore 17) al Polo Museale Casa Zapata.

La serata sarà incentrata in un incontro-dialogo tra la professoressa Maria Antonietta Mongiu e l’autore per ripercorrere la storia del romanzo ambientato a La Maddalena che diventa "crocevia, come una piccola Tortuga, dal sapore esotico e coloniale, animata da una umanità composita, tra militari, cospiratori, aristocratici, agenti segreti, marinai e contrabbandieri, in una babele di lingue e di dialetti".

L’appuntamento è aperto con partecipazione gratuita.

