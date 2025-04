Da Venerdì 2 a lunedì 5 maggio, Sant’Antioco ospita la 666ª Festa di S. Antioco Martire Patrono della Sardegna, un evento che unisce fede, tradizione e spettacolo in un’atmosfera unica nel centro storico della Città e sul lungomare.

Le tradizionali celebrazioni religiose ancora una volta saranno vissute e accompagnate da momenti di intensa spiritualità; da non perdere il corteo di sole donne che portano su Coccoi de su Santu alla Basilica perché sia benedetto, come in passato facevano le mogli e le madri dell’isola. Si chiama così il pane decorato con motivi floreali, spighe e grappoli d’uva, che le donne di Sant’Antioco preparano come dono al Santo Patrono della Sardegna. Un pane unico, anche a forma di cuore proprio come un ex voto, dalla lavorazione laboriosa e la cottura lenta. Il corteo di sole donne si svolge sabato 3 maggio nel pomeriggio, mentre la sera di lunedì 5 maggio si celebra la solenne messa e la suggestiva processione in Onore del Santo presso la Basilica di S. Antioco Martire.

I gruppi in abito tradizionale, i cavalieri, le traccas e i suonatori di launeddas sfileranno lungo le vie della città accompagnando il Santo lungo il tragitto per le strade del centro storico e del lungomare.

Ma sarà una quattro giorni anche di festeggiamenti civili, con tanta musica, incontri e approfondimenti culturali, intrattenimento e degustazioni dei piatti tipici e prodotti locali.

Si inizia Venerdì 2 con la presentazione e inaugurazione del Mercato dei produttori locali, una esposizione e vendita di prodotti tipici locali. Ogni giorno si potrà assistere alle attività di preparazione di piatti tipici con ingredienti locali, laboratoriali esperienziali sul pane, con la preparazione de su Coccoi del Santo, del Coccoi classico, e quella del pane con pomodoro. Degustazioni del vino Carignano prodotto dalle cantine dell’isola e la gastronomia tradizionale del pescato di laguna completeranno, insieme ai tanti racconti di fede e tradizione, l’offerta tutta da scoprire in Piazza De Gasperi.

Sabato 3, grande giornata di show cooking con lo Chef Luigi Pomata presentato dalla giornalista Francesca Figus e di musica dal vivo dalle ore 21:30 in Piazza Ferralasco.

Domenica 4, alla mattina due importanti approfondimenti alla Biblioteca Comunale: il primo riguarda il turismo sostenibile con il progetto di ospitalità diffusa mentre il secondo la creazione di una prima guida alla cucina antiochense abbinata al vino Carignano a piede franco, tipicità dell’Isola. Sempre alla mattina è prevista la sfilata dei cavalieri per il centro storico della Città, accompagnata dall'Associazione Tamburini e Trombettieri Città di Oristano. La sfilata introduce uno tra gli eventi più attesi, il ritorno delle Pariglie al Parco Giardino, con spettacolari esibizioni equestri che incanteranno il pubblico. Per proseguire ci spostiamo in Piazza De Gasperi per assistere alla sfida tra giovani Chef presentata dalla giornalista Tessa Gelisio. Concludono la serata le performance musicali dalle ore 21:30 in Piazza Ferralasco.

Non mancheranno momenti per tutta la famiglia: il Cartoon Fest regalerà ai più piccoli e ai loro genitori uno spazio di puro divertimento con spettacoli e animazioni a tema.

Lunedi 5, dopo la solenne cerimonia in onore del Santo, che si svolge nel tardo pomeriggio, gran finale con uno straordinario spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo di Sant’Antioco di colori e magia, e ancora tanta musica in Piazza Ferralasco.

Un’edizione imperdibile, tra devozione, tradizione e grande spettacolo, un’occasione unica per vivere Sant’Antioco!

Tutti i dettagli del programma si possono trovare su www.visitsantantioco.info

