Il Trofeo della città di Alghero

Il weekend del 14 e del 15 ottobre, Alghero ospita l'ultima edizione della competizione internazionale maschile a squadre di judo, il Trofeo Riviera del Corallo. La manifestazione è organizzata dalla società sportiva Arti marziali Sardegna, presieduta dal Maestro Gavino Piredda, con il contributo della Regione Sardegna con la collaborazione degli Assessorati del Turismo e dello Sport.

Negli ultimi anni l'evento sportivo ha visto la partecipazione delle rappresentanze nazionali ali più forti e competitive dello scenario mondiale, accrescendo il prestigio del trofeo algherese nel panorama del judo internazionale. In quest'ottica, la manifestazione valorizza di certo la città di Alghero e la Sardegna intera come promotrice di questo sport nobile e di alto livello.

Alla 27esima edizione della kermesse parteciperanno, oltre l'Italia, anche i campioni de la Polonia, Romania, Portogallo, Moldavia e Sicilia che si contenderanno la vittoria a partire dal pomeriggio del sabato 14 ottobre (ore 15) alla Palestra judo club di Alghero, con ingresso libero per tutti gli appassionati della disciplina sportiva, per concludersi con la premiazione domenica 15.

Senza dubbio il Trofeo Riviera del Corallo, di Alghero, rappresenta uno degli eventi tra i più importanti in Italia per quanto riguarda il Judo a squadre, con la presenza di campioni di assoluto livello. Un grande spettacolo, un momento di puro sport, ricco di voci giovani che ne rappresentano il pregio e che conferma l'ottima stagione per il Judo internazionale.



Le parole del Maestro Gavino Piredda

"Sono molto contento di essere riuscito anche quest’anno nell'organizzare il Trofeo Riviera del Corallo. Non sono mancate le difficoltà in quanto il calendario internazionale è molto fitto di appuntamenti importanti e alcune squadre hanno dovuto rinunciare a venire ad Alghero, ma riuscire a portare il Judo di alto livello in Sardegna è per me un obiettivo iniziato tanti anni fa" - racconta il Maestro Gavino Piredda, Presidente della SSD Arti Marziali Sardegna srl e organizzatore della competizione - "Vivere in un’isola, per quanta fantastica come la nostra, comporta ovvie difficoltà non solo per i residenti, ma anche per chi deve raggiungerci, pertanto abbiamo attivato tutte le nostre risorse sia umane che economiche per realizzare questo evento sportivo. Grazie alla Regione Sardegna, con l'Assessorato al Turismo e allo Sport, al Comune di Alghero, all’esperienza acquisita negli anni e a tutti i fornitori locali, sono fiducioso che anche quest’anno riusciremo a far conoscere Alghero e la Sardegna nel mondo attraverso lo sport e soprattutto a creare entusiasmo nei nostri judoka isolani, che avranno la possibilità di vedere dal vivo dei grandi Campioni” - continua il Maestro Piredda.

Ecco qualche campione della competizione algherese:

Gismondo Andrea, della Nazionale Italiana, plurimedagliato ai Campionati Italiani, medaglia di Bronzo ai Campionati Mondiali Militari, medaglia di Bronzo ai Campionati Europei, plurimedagliato alle European Cup;

Grzegorz Teresiński, della Nazionale della Polonia, Medaglia di Bronzo agli ultimi Campionati Europei Juniores 2023 svoltisi all’Aia, in Olanda nel settembre scorso;

Gotonoaga Dorin, della Nazionale della Moldavia, plurimedagliato ai Campionati Europei ed European Cup.



Nell’edizione 2022, il prestigioso Trofeo in corallo, realizzato dalla Bottega Orafa di Agostino Marogna di Alghero, è stato vinto dalla Moldavia davanti all’Ungheria seconda classificata e all’Italia e alla Rappresentativa della Sicilia terze classificate.

