Era consapevole della sua malattia anche se non lo aveva mai ammesso pubblicamente o sui social. Che Wanda Nara non stesse bene non era certo un segreto: lei stessa ne aveva parlato con la stampa, senza però chiamare quel male con il suo nome.

Dopo mesi di silenzio la moglie del bomber Mauro Icardi rivela sul suo profilo Instagram, rispondendo al commento di una follower, quello che in tanti già sapevano o immaginavano: «Ho la leucemia, ora posso chiamarla con il suo nome».

Dopo aver fatto preoccupare e commuovere i suoi fan con gli scatti che la ritraevano in ospedale a Buenos Aires, la dichiarazione della showgirl ha tolto ogni dubbio. Ma qualche confessione la Nara, in realtà, la aveva già fatta al suo amico e giornalista argentino Angel Brito. Lui, dal suo canto, si era ripromesso di «non pronunciare quella parola finché non lo farà lei. È ancora sotto choc e sta cercando di prendere coscienza di quello che ha».

