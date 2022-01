Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero di nuovo in crisi.

Questo almeno lasciano intendere alcuni indizi social, due per la precisione.

Il primo: l’attaccante del Psg prima si è tolto dai follower della moglie su Instagram, poi si è addirittura cancellato dal social. Secondo: la procuratrice ha pubblicato tra le storie un’immagine con la figlia Isabella in cui è visibile la mano sinistra. Al dito nessuna traccia della fede.

Solo pochi mesi fa i due avevano affrontato una durissima crisi di coppia a causa del tradimento di lui con Eugenia “China” Suarez.

Wanda Nara aveva trovato delle inequivocabili prove sul cellulare del marito, e da lì era partita una telenovela senza esclusione di colpi, seguitissima dagli amanti del gossip. “Sono una donna all'antica – aveva raccontato Nara alla giornalista e amica Susana Giménez – per me un piccolo messaggio è il divorzio... Non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, ve lo giuro sui miei cinque figli”.

Poi la pace, celebrata anche sui social. Peccato che (forse) sia durata poco.

Nara e Icardi si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figlie, Francesca e Isabella. Dall’altrettanto chiacchierato matrimonio con Maxi Lopez sono invece nati tre figli, Valentino, Constantino e Benedicto.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata