Ora che ha deciso di perdonare il marito e di tornare con lui dopo il tradimento subito, Wanda Nara ha deciso di ripercorrere tutte le tappe della crisi con Mauro Icardi. Lo ha fatto con la giornalista e amica Susana Giménez, volata con le telecamere argentine fino a Parigi per intervistarla.

Si comincia dall’inizio, da quando ha scoperto i famosi messaggi di Eugenia “China” Suarez: “Eravamo in un campo – racconta la procuratrice sportiva, come mostrano le anticipazioni di ‘Telefe Noticias’ - le bambine stavano andando a cavallo e io stavo parlando con la ragazza che organizza le nostre feste a Parigi. Mi ha chiesto una foto della piccola per l'invito del compleanno. Io mi sono ricordata che c'era qualcosa sul cellulare di Mauro e allora ho iniziato a cercare. E lì che ho trovato gli screenshot di una chat con una donna famosa che conosco”.

Tutto quello che si è scatenato dopo “è il prezzo che pago per essere stata troppo impulsiva. E’ colpa mia perché anziché sfogarmi con mia sorella o con un'amica, ero molto arrabbiata, ho preso il cellulare e ho fatto una storia su Instagram”. Ma aveva ormai perso la testa: “Sono una donna all'antica, per me un piccolo messaggio è il divorzio... Non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, ve lo giuro sui miei cinque figli. Quando ho visto il messaggio, ho preso i miei cinque figli e sono salita sul primo aereo per l’Italia”.

Icardi l’ha raggiunta e le ha chiesto perdono: “Abbiamo parlato molto, mi ha detto di pensare alla famiglia, che è stato l'errore della sua vita. Può capitare a chiunque, l'importante è che siamo riusciti a mettere un freno alla relazione”.

Ora “possiamo continuare a stare insieme e io ricomincerei con lui. Gli dispiace e io credo nel perdono. L'ho guardato negli occhi, eravamo soli e credo nel suo pentimento... Tutto nella vita accade per una ragione, l'importante è l'amore. Entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo”.

