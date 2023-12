«Non ho tempo per le cose che non valgono niente».

Lapidaria quella che sembra proprio la replica di Noemi Bocchi al documentario “Unica” di Ilary Blasi su Netflix, in cui la conduttrice racconta la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti.

Parole durissime quelle di Blasi, che parla apertamente della vicenda dei Rolex (con lei che avrebbe prelevato dalla cassetta di sicurezza solo i suoi e quelli regalati) e delle borse di lusso (nascoste da Totti nel soppalco della villa all’Eur).

Ma, al di là delle beghe sulla divisione dei beni (su cui tra l’altro è in corso anche un processo), Ilary Blasi va anche oltre. Parlando di un sistema, quello del pettegolezzo romano, che tendeva a proteggere l’ex Capitano e a nascondere il fatto che avesse avviato la relazione con Noemi Bocchi quando stava ancora insieme a Ilary Blasi. Un periodo in cui Totti (anche se la «cercava ancora sessualmente») le sembrava molto silenzioso e sfuggente. Eppure, a domanda diretta, non avrebbe mai ammesso di stare già con un’altra. Anzi, avrebbe negato fino alla fine tutte le indiscrezioni che già campeggiavano sui giornali.

Intanto non è sfuggito ai più attenti il like di Totti alla parodia di Fiorello su Viva Rai2, in cui lo showman ha trasformato “Unica” in “Unico”.

