Ilary Blasi sbarca su Netflix con il docufilm “Unica”, in cui promette di raccontare la sua storia e il dietro le quinte del turbolento addio a Francesco Totti.

Già il titolo è un omaggio un po’ ironico alla famosa esultanza della bandiera della Roma, che dopo un gol contro la Lazio nel marzo 2002 mostrò ai tifosi la maglia con la scritta "6 unica!".

All’epoca il calciatore faceva una corte spudorata alla showgirl di Canale Cinque: la invitò a vedere la partita, decise di farle quella sorpresa ed è così che ebbe inizio una lunga storia d’amore sfociata nel matrimonio nel 2005 e nella nascita dei loro tre figli. Sembravano una coppia inossidabile, fino al clamoroso divorzio dell’anno scorso.

La serie approderà sulla piattaforma il prossimo 24 novembre.

«A volte si è detto troppo – dice Blasi nel teaser, dove la si vede attraversare la maestosa Roma per raggiungere lo studio di registrazione - A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete».

«Io difficilmente mi emoziono o sono agitata – aggiunge - non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me, una storia di cui hanno parlato un po’ tutti e su cui ne sono state dette veramente tante».

Prodotto da Banijai, Unica è scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi ed è diretto da Tommaso Deboni.

