Matteo Berrettini volta definitivamente pagina dopo la love story con Melissa Satta.

Il tennista romano è stato avvistato al fianco di Federica Lelli, ex ragazza storica di Ultimo, in un locale in zona Ponte Milvio a Roma. Secondo il settimanale Chi non sono semplici amici, ma stanno insieme e addirittura conviverebbero a casa dello sportivo a Montecarlo.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali. Ed è possibile che Berrettini non si esporrà, dopo la pioggia di critiche subite da alcuni fan che avevano iniziato ad attribuire un calo agonistico alla relazione con Satta.

Lelli, 26 anni, è un influencer e modella romana. Per anni è stata legata a Ultimo, che le dedicò “I tuoi particolari”, la canzone che lo portò al secondo posto a Sanremo nel 2019.

(Unioneonline/D)

