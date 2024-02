Dopo voci e attese, è arrivata la conferma.

Matteo Berrettini e Melissa Satta hanno interrotto la loro relazione.

Il tennista ha risposto a una domanda durante la conferenza stampa di oggi su Zoom in cui ha parlato della sua carriera e delle condizioni attuali.

«Io e Melissa non stiamo più insieme – ha detto Berrettini – Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme».

Secondo i beninformati, la showgirl di origine sarda – madre di un bimbo avuto dal calciatore Kevin-Prince Boateng, dal quale si è separata nel 2020 – avrebbe voluto con Berrettini una famiglia, ma il campione, al contrario, non se la sarebbe sentita in questo particolare momento.

«Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, giocare e competere - ha detto ancora in conferenza stampa - Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato meno questa cosa. Ho avuto difficoltà a sentirmi giocatore e l’ho espresso anche fuori dal campo. Ora è tutto superato mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di sentirmi di nuovo giocatore. Sento una bella energia nell'aria».

