Il loro era uno dei dissidi più chiacchierati del mondo del gossip italiano. E per mesi sulla stampa e anche in tv (l’ultima volta a “Belve”, la trasmissione di Francesca Fagnani) sono volate reciproche accuse. Ora, però, Antonella Mosetti e Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra.

Galeotta è stata una serata in un noto locale di Roma. E, a testimoniare la ritrovata concordia è stato, in versione reporter, l’attore ed ex gieffino Alex Belli, con una serie di storie postate su Instagram.

Nelle immagini pubblicate a beneficio dei follower si vedono la Mosetti e Lauri che ballano assieme allegramente, scambiandosi anche dei baci.

Ed è lo stesso Belli a commentare: “Pace fatta! Miracolo!”.

