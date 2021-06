Martina Stella, annunciata sui social la seconda gravidanza, ora svela il sesso del bebè e quando nascerà.

"E’ un maschio, un figlio tanto, tanto desiderato ma non programmato”, dichiara in un’intervista al settimanale ‘Chi'.

Fiocco azzurro dunque, a nove anni dalla nascita di Ginevra, prima figlia che l’attrice ha avuto dall’hairstylist Gabriele Gregorini. Martina Stella ora è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia: “Abbiamo aspettato un po’, tenevo molto a stabilire un bell’equilibrio con mia figlia, volevo che lei si sentisse la principessa della casa e protagonista della famiglia”.

Ora il momento tanto atteso è arrivato: “E’ una conseguenza naturale del nostro amore, lo volevamo, siamo innamorati”.

Perfetto l’equilibrio raggiunto, sia nel rapporto tra Ginevra e Manfredonia che in quello tra la bambina e il papà: “Andiamo tutti d’accordo, Gabriele è un ragazzo costruttivo e intelligente, capita che venga spesso a casa. Tra noi c’è affetto e collaborazione, ci vogliamo bene”.

Il nuovo arrivo è atteso tra quattro mesi: “Rappresenta sempre un grande cambiamento”, spiega Martina Stella, “io sono una figlia maggiore e lo so bene. Ginevra ora passa da momenti in cui è molto curiosa, euforica e vuole partecipare in tutto e per tutto ad altri momenti in cui anche inconsciamente ha delle paure".

Sul nome nulla è deciso: “Mi piacerebbe coinvolgere Ginevra, sempre che non ci spari dei nomi assurdi”.

