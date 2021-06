Martina Stella si prepara a diventare mamma bis.

L’attrice e modella lo ha annunciato ai suoi follower con degli scatti su Instagram, fasciata in un abito arancione da cui è bene in vista il pancino.

"Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia – scrive -. La gioia più grande, quella di diventare mamma ancora una volta, è il dono più speciale che potessi ricevere. La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità”.

"Molti di voi sempre attentissimi – continua – avevano intuito qualcosa in questi mesi..e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo. Ho aspettato tanto questo momento..il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l'ora di condividere con voi questo magico viaggio”.

Trentasei anni, Martina Stella è già mamma della piccola Ginevra, 9 anni, avuta dall’hairstylist Gabriele Gregorini. Dal 2016 è invece sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia.

