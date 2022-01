Una foto, scattata durante le Feste, che li ritrae assieme davanti all’albero di Natale e un semplice messaggio: “Buon compleanno, Marta”.

Sono gli auguri social di Silvio Berlusconi alla fidanzata Marta Fascina, che ha compiuto 32 anni il 9 gennaio.

Il leader di Forza Italia, che di anni ne ha invece ne ha 85, ha voluto affidare il suo messaggio a Instagram, condividendolo con i suoi follower.

Lo scorso settembre, in occasione del compleanno dell’ex premier – il cui nome in questi giorni ricorre tra le ipotesi per il dopo-Mattarella al Quirinale – era stata la Fascina ad affidare al suo profilo i proprio auguri, con un post simile, ma più trasporto, scrivendo: “Buon compleanno amore mio!”, aveva scritto la Fascina, anch’ella esponente di Forza Italia, come deputata.

(Unioneonline/l.f.)

