“Buon compleanno amore mio!”. E’ il messaggio postato su Instagram da Marta Fascina, fidanzata 31enne di Silvio Berlusconi, in occasione del suo 85esimo compleanno.

Un post accompagnato da una foto che la ritrae assieme al leader di Forza Italia, mano nella mano.

Moltissimi sono stati i messaggi di auguri arrivati all’ex premier nelle ultime ore, dal mondo della politica, del calcio e dello spettacolo.

Il Cavaliere – che ha trascorso la giornata ad Arcore assieme a famigliari e stretti collaboratori - ha anche ricevuto la telefonata di Vladimir Putin dalla Russia.

Poi sono arrivati gli auguri dagli alleati, il leader leghista Matteo Salvini e quella di FdI Giorgia Meloni, ma anche da "rivali” politici. Poi, fra gli altri, il presidente dell'Europarlamento Davide Sassoli, Manfred Weber, presidente del gruppo del Ppe all'Eurocamera, Umberto Bossi (che li ha fatti pure a Pierluigi Bersani, anche lui nato il 29 settembre), Maurizio Costanzo, Lapo Elkann, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e un altro ex milanista come il portiere Gianluigi Donnarumma, a luglio ospite del Cavaliere in Sardegna.

