Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono detti addio.

Lo riferisce Dagospia secondo cui la relazione tra l’ex ministro degli Esteri e la giornalista sarda, partita nel 2019 quando si conobbero nel corso di un pranzo elettorale, sarebbe finita da pochi giorni per volere di entrambi.

Era da qualche mese in realtà che si rincorrevano le voci di una rottura, alimentate soprattutto dal fatto che da tempo Saba non pubblicava più foto assieme. L'ultima risaliva al 18 aprile scorso, da quel momento più nulla. La giornalista quest’estate era tornata in Sardegna ma Di Maio non si era visto.

L’ex pentastellato, però, aveva smentito tutti i rumors: «Nessuna crisi con Virginia. Continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente. La notizia non è vera».

Le cose però evidentemente sono cambiate, anche se i due sarebbero rimasti in ottimi rapporti. Secondo Dagospia hanno mantenuto un «rapporto di amicizia speciale».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata