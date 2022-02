Le certezze di chi crede nell’amore eterno potrebbero quanto meno traballare di fronte alla notizia dell’addio di una delle più inossidabili coppie dello star system.

Francesco Totti e Ilary Blasi non stanno più insieme: non è ancora ufficiale, nel senso che non ci sono dichiarazioni esplicite dell’ex capitano della Roma e della presentatrice. Ma le speranze per i fan sono ridotte al lumicino: la coppia è scoppiata, c’è poco da fare, dopo 17 anni di matrimonio da favola e i tre figli Christian, Chanel e Isabel.

La prima indiscrezione è stata lanciata da Dagospia ma è bastato poco per capire che non solo era vera ma che la cosa andava anche avanti da tempo: a quanto pare i due hanno diviso la loro gigantesca casa all’Eur per incontrarsi il meno possibile.

Era il 10 marzo del 2002, quasi vent’anni fa, quando la Roma vinceva il derby 5-1 e Totti, dopo il “cucchiaio” a Peruzzi, esibiva sulla maglietta quel “6 unica” dedicato all’ex letterina di Passaparola, consacrando agli occhi di tutti un amore partito da pochissimo.

Le nozze (Ansa - Lepri)

Tre anni dopo, il 19 giugno del 2005, venivano celebrate le nozze all’Aracoeli in diretta Sky e tutti i proventi per i diritti televisivi devoluti in beneficenza. Ilary era già incinta di Christian ed era più radiosa che mai.

Che cosa è successo? Nel dettaglio chiaramente non è dato saperlo, ma una prima traccia di rapporti incrinati si è vista all’ultimo compleanno di Totti, il 27 settembre 2021: di Ilary nessuna traccia. Un paio di settimane fa si è parlato di una brutta lite durante una gita a Castel Gandolfo. Ma i più maligni si spingono oltre e vociferano di tradimenti: Ilary avrebbe avuto un piccolo flirt con un collega tv, mentre il Capitano starebbe addirittura con un'altra donna. Una certa Noemi, che secondo i bene informati era allo stadio, due file più su, quando l’ex calciatore era sugli spalti per Roma-Genoa.

Per il divorzio ufficiale, insomma, sarebbe solo questione di tempo. Blasi, intanto, sui social “commenta” con una linguaccia. Che sia una silenziosa smentita?

"Le cose con Francesco funzionano – aveva detto recentemente – ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa a un uomo”.

