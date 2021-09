Jennifer Aniston è alla ricerca di un nuovo amore.

Lo ha detto la stessa star di Hollywood, ormai single da tempo: “Ancora non ho conosciuto nessuno che mi abbia colpito. Ma penso sia arrivato il momento. Credo di essere pronta a condividere me stessa con qualcun altro. Per molto tempo non volevo e volevo stare da sola. Sono stata in una relazione per così tanto tempo, da quando avevo vent'anni. È stato quindi bello prendermi una pausa in questo senso”.

Ha poi tracciato una sorta di identikit del suo partner ideale: “Penso sia importante vedere come va la prima conversazione. Deve essere un uomo con fiducia in se stesso, ma non arrogante. Poi il senso dell’umorismo è fondamentale. Vorrei che fosse generoso, gentile con gli altri. Infine, il fitness è importante ma non solo per l’aspetto estetico, io voglio esserci ancora tra molto tempo e non stare in sedia a rotelle quando avrò 80 anni. Ah, deve anche saper baciare bene”, ha spiegato.

L’attrice americana ha poi dichiarato di essere ancora all’antica per quanto riguarda la conoscenza di nuove persone e di non amare le app di dating: “Niente Tinder, preferisco trovare il lieto fine alla vecchia maniera, con qualcuno che mi chieda di uscire guardandomi in faccia”.

L’interprete di “Friends”, 52 anni, in passato è stata sposata con Brad Pitt e Justin Theroux.

