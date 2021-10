C’è un’altra puntata nella vicenda di cui tutto il mondo del gossip parla, ossia il tradimento (vero o presunto) subito da Wanda Nara. Eugenia “China” Suarez, quella che sarebbe l’amante di Mauro Icardi, ha rotto il silenzio e ha spiegato la sua posizione attraverso una serie di storie su Instagram in cui, in sostanza, sostiene di essere la vittima e l’attaccante del Psg il predatore: “Ho sempre creduto che fossero separati”, ha detto, e anche: “Quel che è successo non l’ho iniziato, non ho incoraggiato e non ho provocato”.

Ma la modella non è nuova a vicende simili, sembra infatti che abbia avuto più di una relazione con uomini sposati e quindi questa, ha aggiunto, è per lei l’ennesima delusione da parte di uomini che sanno mentire benissimo e che le addossano tutte le responsabilità per scaricare le colpe su di lei. Una sorta di messaggio diretto a tutte le donne “usate e giudicate”.

Lui intanto lascia intendere sui social di essere stato perdonato dalla moglie che scrive anche: “Della mia famiglia mi occupo io, della put… la vita stessa”, e ripubblica foto di lei e del marito con le didascalie temporali, immagini felici di pochi mesi fa, per far capire che non è come racconta Eugenia, non poteva pensare a una coppia in via di separazione.

