È ancora botta e risposta sui social nella vicenda che vede coinvolti Mauro Icardi e Wanda Nara, in piena rottura dopo che, secondo i meglio informati, la manager avrebbe scoperto il marito e giocatore del Psg intento a scambiarsi messaggi quanto meno “equivoci” con l’attrice e modella argentina Eugenia “China” Suarez.

Secondo la trasmissione tv “Los Angeles de la manana”, che si occupa della vicenda Nara-Icardi, Wanda avrebbe assoldato un detective per controllare gli spostamenti di Mauro. E non è chiaro se i messaggini oggetto della discordia siano stati scoperti da Wanda Nara direttamente nel telefono del marito oppure facendo "hackerare” l’apparecchio.

Ora, dopo alcune immagini mostrate da Wanda Nara sui social mentre lascia Milano, destinazione sconosciuta, un nuovo tweet comparso nella notte non lascia più alcun dubbio sulla posizione della manager.

In risposta a un messaggio della modella e conduttrice tv argentina Alejandra Maglietti, che l'accusava di aver messo su uno "show" senza però menzionare mai la presunta amante di Icardi, lasciando che "un'altra donna venisse ricoperta di insulti", Wanda Nara scrive: "Ti servono nomi, o una mappa per sapere chi è la p*** che manda foto agli uomini sposati? Te lo mando in privato se sei l'unica che non l'ha capito".

Sempre dall’Argentina, una nuova clamorosa indiscrezione parla anche di Icardi pronto a rescindere il contratto col Paris Saint-Germain nel caso Wanda Nara decidesse di rompere definitivamente con lui. Essendo lei il suo agente, il contratto è a suo nome e una rescissione del contratto avrebbe serie ripercussioni economiche su di lei.

Nel frattempo il tecnico del Psg Mauricio Pochettino ha comunque precisato che il giocatore sarà convocato regolarmente per la partita di Champions League contro il Lipsia.

(Unioneonline/v.l.)

