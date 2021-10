Il gossip impazza ma dopo aver lanciato la “bomba” ieri sera, non sono arrivate conferme né smentite ufficiali. Tra Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbe finita. Una svolta improvvisa a quanto pare perché nei giorni scorsi nulla faceva pensare a una crisi in via di peggioramento. Lei, che è anche agente del marito, ha pubblicato una storia su Instagram: “Hai rovinato un’altra famiglia per una tr…”, e ha poi eliminato dal social quasi tutte le foto del marito. Anche quella storia è sparita per poi ricomparire. Così come a intermittenza è andato il follow a Icardi: tolto poi rimesso poi tolto ancora.

Cosa sia successo non è chiaro, ma si vocifera che dietro questa rottura ci sia una donna, una modella che Wanda stessa seguiva sui social, e che avrebbe una relazione col giocatore argentino.

La coppia è sposata dal 2014 e ha due figlie, lei aveva già tre figli dall’ex marito Maxi Lopez.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata