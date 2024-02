«Non ci sono misteri. Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Questo a prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme. Per me è una persona fantastica. Non ne ho parlato prima e non ne parlerò più».

Lo ha detto Andrea Giambruno, ex compagno della premier Meloni, rispondendo a una domanda («Cosa rappresenta Giorgia per te?») di Candida Morvillo, nel corso della presentazione, a Roma, dell’ultimo libro di quest’ultima, "Sei un genio dell'amore e non lo sai", edito da HarperCollins.

Nel corso dell’evento, il giornalista – al centro nei mesi scorsi di un vero e proprio caso mediatico, da cui è scaturita la fine della sua relazione con la presidente del Consiglio –ha fatto anche qualche accenno ai suoi amori di gioventù.

«Da giovane ho vissuto amori come tutti noi. Categorizzare le situazioni è sbagliato. Ho vissuto gli stessi amori che voglio insegnare a mia figlia», ha detto. Aggiungendo: «Le persone che ti spiegano come girano le cose sbagliano. Le esperienze vanno vanno fatte e vissute, non sono preoccupato per il futuro di mia figlia. Farà esperienze, farà soffrire come capitato a tutti noi, ma questo non vuol dire che non è una brava persona».

